中國首艘自製郵輪即將完工 誰是買家至今沒下文

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（中央社台北14日電）號稱採用最頂尖技術打造的中國首艘自製巨型郵輪H1508即將完工，官方與官媒大肆宣傳，這象徵中國先進製造技術的獨立自主，不過這艘郵輪的買家與航點至今還在賣關子。

香港「南華早報」（SCMP）13日報導，中國國企中國船舶工業集團子公司上海外高橋造船有限公司表示，H1508起造於2019年10月，預計今年5月下水，7月海上公試（Sea trial），並於年底前完成命名和交船。

H1508的工程進度至今已完成87%，不過到目前為止，這艘別具歷史意義的郵輪買家是誰，以及日後將航向何方，起造方口風緊並未透露。

中國媒體揚子晚報網上月28日報導，外高橋造船郵輪內裝部工程三室主任李國亮指出，郵輪的全球航行需符合各停靠港國家的標準並取得認可的證書，像美國就有一套很嚴格的規範，若不達標就不能停靠。

南早報導說，雖然目前隸屬皇家加勒比國際（Royal Caribbean International）與歌詩達（Costa Cruises）等外商的若干郵輪由中國業者營運，但現今全球大型郵輪的承造，幾乎由歐洲與韓國的船廠獨攬。

揚子晚報的報導指出，歐洲造船業巨賈是起造大型郵輪的主力，據疫情前的數據，截至2019年8月，義大利造船廠Fincantieri S.p.A.、德國造船廠Meyer Werft和法國的廠商等，掌握全球逾90%的訂單。

甚至H1508採用的零組件也幾乎是由歐洲廠商供應，好比郵輪得使用的質地更輕巧地毯，窗簾、玻璃也需符合國際現行標準，還有H1508內部建置的電梯、可滿足6000人需求的中央空調等，目前都只能靠進口。

南早報導說，中國船舶工業集團表示，建造H1508使用的零組件數量，估計約5倍於中國首架國產客機C919，13倍於中國首列自主研發的電力動車復興號。

此外，上海外高橋造船有限公司指出，對比由中國極東黑龍江省撫遠市至極西新疆維吾爾自治區喀什市的直線距離約4650公里，鋪設於H1508的電纜總長達4200公里。

另據美國自由亞洲電台（RFA）6日報導，中國媒體雖宣稱，C919已於全球取得815張臨時訂單，但最終只有上海東方航空確定買5架。

知情人士更透露，基於安全性考量，迄今為止，只有東航承購C919，其他航空公司無意去蹚這個渾水。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120214