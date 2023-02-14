北京重拾煙火氣 街上堵車與學生拎包走出校園

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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）北京以兩種方式重拾人間煙火，一是路上車又開始堵了，另一是在放學時間又能見到學生拎著背包從校園走出來的身影。3年的疫情管制，在中國政府一聲令下，北京人才回歸正常生活。

昨天是中國政府放棄「動態清零」後，北京中小學首個開學日。下午放學時間一到，是許就未見的成群結隊的小朋友信步走在回家路上，口罩戴不好或乾脆不戴，邊打鬧或在街邊玩耍，擺脫上網課的虛擬日子。

家住在海淀區的Feli（化名）有一名中學3年級與一名就讀小學6年級的小孩。Feli向中央社表示，因為已經很久沒有跟同學相聚，她的小孩都很高興終於能夠返校上課。學校叮囑要戴好口罩與攜帶濕紙巾，且由於許多學生都曾確診，不勉強體育活動。

被問及是否會擔心校園染疫，Feli說，好不容易恢復正常生活，她認為回到實體上學很重要。中小學年齡層若沒有學校生活，再加上虛擬世界充斥的環境下，擔心他們不知道真實世界如何運作。

學校發出的信件中有一句話令Feli特別有感觸，信件的第一句話是「漫長的疫情終於過去，謝謝大家3年來的理解與支持」。Feli說，「真的覺得很不容易，因為這3年上學都不是那麼正常」。

隨著學校這個小社會開始運轉，大社會的城市運作早已悄然啟動，因為北京又開始堵車了，昨天進一步恢復車尾限號。從北京東五環乘車到東二環，或是從市區的東邊往南邊行，北京的師傅（計程車司機）又會嚷嚷著，「又堵了」、「又堵了」，拽著方向盤試著在車水馬龍中駛出新路。

北漂多年的Aaron（化名）向中央社說，好多餐廳的包廂已經訂不到位，原本要跟別人聚餐，又意識到海底撈吃不到了；本來開車10分鐘的車程要找朋友，現在要開30分鐘，大家都說「北京回來了」。

對於那段被封控的日子，有些人拍胸脯打包票地說，「現在不會那樣了」；或說：「最好不要遇到」，並細數起當時如何應對封控的種種辦法。

中國政府防疫大轉彎後，民眾期盼喧騰熱鬧的北京回來，但是街上因嚴厲封控而倒閉的餐廳、暫停營業的門店，以及匍匐在大城市中的打工人還要花些時間重啟，屆時才是真正的「北京回來了」。（編輯：張淑伶）1120214