中共中央一號文件首提「農業強國」減少對外依賴

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（中央社台北14日電）中共中央13日發布一號文件，提出全面推進鄉村振興，並首次提到要「加快建設農業強國」。中國學者表示，近年國際形勢非常不穩定，凸顯農業對保持國家穩定的重要性，糧食問題不容有失。

今年中共中央一號文件題為「中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」。

中新社旗下微信公號「國是直通車」發文，指文件提出「建設供給保障強、科技裝備強、經營體系強、產業韌性強、競爭能力強的農業強國」，當中「農業強國」首次出現在中央一號文件中出現。

文中引述中國人民大學農業與農村發展學院教授汪三貴表示，中央一號文件首次提出「加快建設農業強國」是對國際環境的考量。

他指出，近年國際形勢非常不穩定，在這種背景下，日益凸顯農業對保持國家穩定和居民基本生活的重要性，糧食問題不容有失。

他表示，中國是人口大國，耕地資源稀少，「更需要繃緊糧食安全的一根弦，要逐步減少對國際市場的依賴」。以往中國是農業大國，總量很大，但很多農業先進技術和優質種質資源都被國外掌握，面臨「卡脖子」的風險，未來國農業生產想在國際市場有競爭力，必須建設農業強國，補齊農業生產各方面短板。

中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員姜文來表示，建設農業強國在中央一號文件中首次作為重點，目前中國是農業大國，但不是農業強國。建設農業強國有利於全面推進鄉村振興，迅速補齊現代化建設短板，對中國建設社會主義現代化強國十分重要。

中國國務院發展研究中心農村經濟研究部長、研究員葉興慶表示，要建成農業強國有五個特徵，包括供給保障強、設施裝備強、經營體系強、產業韌性強以及競爭能力強。

中共中央一號文件是中共中央每年發布的第一份文件，2004年至2023年連續20年以「三農」為主題。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120214