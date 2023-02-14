許勝雄：疫情緩和 兩岸交流應該要恢復

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海基會2月14日下午舉行臨時董監事會議。海基會代理董事長許勝雄會在臨時董監事會前表示，疫情緩和下來，兩岸交流應該要恢復，兩岸和平穩定影響區域安全、人民福祉，「沒有道理兩岸不互動」。中央社記者李雅雯攝 112年2月14日

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（中央社記者李雅雯台北14日電）海基會今天下午舉行臨時董監事會議。海基會代理董事長許勝雄會前表示，疫情緩和下來，兩岸交流應該要恢復，兩岸和平穩定影響區域安全、人民福祉，「沒有道理兩岸不互動」。

許勝雄14日在卸任代理董事長前對媒體表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和下來，兩岸交流應該要恢復，兩岸和平穩定影響區域安全、兩岸人民福祉，沒有道理兩岸不互動。

他說，兩岸不互動，會增加互相猜忌誤解，先前是由於疫情阻隔；現在疫情緩和了，兩岸都不應該找理由不互動，兩邊都是新的主事者，「我想他們應該會有具體行為和動作」。

他強調，工總、商總、工商協進會等工商團體赴陸走訪，這些交流互動都是正面的，對此樂觀其成。

陸委會14日上午宣布開放港澳來台自由行，許勝雄認為，陸客團等往來開放可以增加航空公司增班誘因，兩岸直航點、航班增加等前提，必須建立在往來開放上，如果沒有客戶，航空公司恐也不太有意願飛。（編輯：邱國強）1120214