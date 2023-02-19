雄安新區首度銷售住房 只租不售政策改變

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（中央社台北19日電）由中共總書記習近平拍板設立的河北雄安新區近日首度銷售住房，但條件極為嚴格，目前只對隨企業或機構從北京遷移到雄安的員工開放。雄安規劃之初原本住房只租不售，但政策已有變化。

陸媒經濟觀察網17日報導，雄安新區首個商品房項目「華望城」已展開購房意向登記，需繳保證金，時間到20日為止，之後再根據登記情況決定正式銷售時間，進入抽號碼、選房等程序。

報導說，按照最初計畫，雄安新區所有住房均「只租不售」，居民住房將全部以租賃形式解決。但隨著新區建設進度不斷推進，雄安住房政策也在不斷變化，華望城對外啟動意向認購，意味著雄安住房政策從「只租不售」轉變為「租售並舉」。

目前只有3類人可以在雄安買房，第1類是首批從北京疏解到雄安新區的央企總部、高校和醫院等機構人員；第2類是疏解到雄安的央企二級子公司員工；第3類其他疏解企業以及服務雄安新區企業的人員。

除此之外，還必須滿足以下5項條件中的任意一項：北京戶口、雄安新區積分落戶、雄安人才卡、單位開具的人才證明、新區5年社保。

按照雄安新區的限購條件，所有符合條件的購房者，只能在雄安新區擁有1套住房。商品房限售5年，共有產權房5年後可轉為商品房，轉化後繼續限售5年。

報導說，首批疏解央企總部、央企二級子公司、高校和醫院的搬遷工作在2023年正式啟動，預計2024年將實現搬遷突破，2025年全部啟動。整體疏解工作預計可持續到2035年前後，北京將累計向雄安疏解452萬人口。

中共中央、中國國務院2017年4月1日印發通知，決定設立河北雄安新區，指這是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，屬「千年大計」、國家大事。直至2019年9月，雄安新區啟動區首批建設項目才動工，隨後又遭逢疫情，多項工程延宕。

設立雄安新區的通知發布後，當地房價坐地起價，雄安新區所轄河北雄縣隨即召開緊急會議，要求仲介及開發商即刻停止一切賣房行為。

雄安新區的規劃範圍包括河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域，地處北京、天津、保定腹地，距北京162公里。中國官方設定的雄安新區的主要功能是「北京非首都功能疏解集中承載地」。（編輯：張淑伶/邱國強）1120219