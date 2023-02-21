港媒：中國對美專家袁鵬改名出任國安部副部長

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（中央社記者張謙香港21日電）據報導，中國的美國問題專家、中國現代國際關係研究院院長袁鵬已出任國家安全部副部長，並改名袁亦鯤；據指出，值此中美關係多事之秋，這項人事安排頗耐人尋味。

明報今天在一篇文章中指出，中共中央政法委員會16日召開「全國市域社會治理現代化試點驗收工作部署會議」，會議由身兼國安部部長的政法委秘書長陳一新主持。

這項年度的例行會議，出席官員包括國安部副部長袁亦鯤而引發關注。

文章表示，國安部一直披着神秘面紗，是國務院26個組成部門中唯一沒有公開官網的部門，領導層除部長外，副部長的任免從不公開。

所以，在網際網路上查找袁亦鯤也是「查無此人」。

但文章指出，從會議新聞圖片見到，相應的位子上坐著大陸著名美國問題研究專家、中國現代國際關係研究院院長袁鵬，這就說明，袁亦鯤就是袁鵬。

據指出，中國現代國際關系研究院（CICIR）是國安部下屬智庫，也是大陸研究美國議題的重鎮，國安部前部長耿惠昌、前副部長陸偉忠，都曾任職於CICIR。

文章表示，這個機構對外交往十分活躍，上月先後接待波蘭駐中國大使和美國大使館公使銜參贊。

據介紹，袁鵬是在東北師範大學歷史系世界歷史專業取得博士學位，曾先後在美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）、美國「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）做過訪問學者，歷任CICIR美國研究所副所長、所長、副院長。

袁鵬還身兼中國國際關係學會副會長、中華美國學會副會長、外交部政策諮詢委員等職；他近年的研究範疇已經從美國政治轉向國家安全。

2020年12月，中央政治局的第26次集體學習國安問題，主講者正是袁鵬。

文章認為，當此中美關係多事之秋，他升任國安部副部長，頗耐人尋味。（編輯：曹宇帆）1120221