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首頁 / 兩岸

兩會交流卡關 海基會：兩岸事務性議題無涉政治

2023/2/22 18:16
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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸國台辦今天說，只要海基會確認堅持一個中國原則九二共識，兩會協商和聯繫機制就可恢復。海基會回應，兩岸事務性議題處理無涉政治，這也是當年海基會與海協會的共識。

海峽交流基金會（海基會）22日表示，海基會是政府唯一授權處理兩岸事務的財團法人，具有協商、交流與服務等主要任務；不論兩岸關係發展如何，海基會為兩岸人民服務的宗旨與工作從未間斷。

海基會董事長李大維14日就任，他在就任致詞時提及，應與海峽兩岸關係協會（海協會）恢復交流。

海基會指出，李大維提到應與海協會恢復交流，這是在維護民眾交流權益等目的下提出，兩岸事務性議題處理無涉政治，這也是當年海基會與海協會的共識。

海基會強調，雙方都認識到兩會協商和聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進；而非單方面地以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午召開記者會，發言人朱鳳蓮回應媒體提問李大維提及期待兩會可以逐步展開互訪一事。

朱鳳蓮聲稱，海協會與海基會的協商和聯繫機制建立確實不易，理應珍惜；機制中斷停擺6年多，其中原因眾所周知。「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復」。（編輯：邱國強）1120222

#海基會
#李大維
#海協會
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