李克強：企業經營仍困難 減稅降費政策仍有空間

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（中央社台北23日電）中國國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議指出，當前經濟正企穩回升，但挑戰仍多，企業經營仍困難，已出爐的穩經濟相關政策和後續措施中的一些減稅降費政策仍有發揮效應空間。

據央視新聞，李克強聽取全國人大、政協兩會建議提案辦理情況匯報，部署做好今年全國兩會聽取代表和委員意見建議工作；聽取落實涉企收費優惠政策和整治違規收費情況匯報，要求進一步鞏固整治亂收費成果。

會議指出，去年國務院部門辦理代表建議和委員提案1.4萬多件，過去5年累計採納代表和委員意見建議1.8萬多條，出爐相關政策措施7800多項，推動解決了一大批關係改革發展和群眾急難愁盼的問題。各部門將辦理建議提案作為年度重點任務，形成較為完善的規範制度，推動辦理成果轉化為實實在在的舉措。

會議還表示，去年直面市場形勢變化和市場主體需求，實施大規模退稅減稅降費、緩稅緩費等政策，幫扶市場主體尤其是中小微企業和個體工商戶渡難關，為穩就業保民生、穩住經濟大盤發揮了關鍵支撐作用。

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據指出，各地區各有關部門推動階段性緩繳14項行政事業性收費和部分保證金等涉企收費優惠政策落地見效，專項整治涉及金額超過人民幣2100億元，同時查處涉企違規收費問題7700多個，已全部要求整改。

會議強調，當前中國經濟成長正在企穩回升，但仍面臨許多挑戰，企業經營仍較困難，要緊密結合整治涉企違規收費與落實助企紓困政策、優化營商環境及激發市場活力；已提出的穩經濟相關政策和接續措施中的一些減稅降費政策仍有發揮效應的空間，要深入抓好落實；多措並舉提振市場預期，鞏固經濟成長企穩回升趨勢。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120223