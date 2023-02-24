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北京「陽康」者重返實體健身 業者看好健身消費

2023/2/24 10:35（2/24 12:23 更新）
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中國放鬆疫情防控後，健身者重返健身房。圖為北京一家健身房，民眾在跑步機上跑步。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年2月24日
中國放鬆疫情防控後，健身者重返健身房。圖為北京一家健身房，民眾在跑步機上跑步。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年2月24日
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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國疫情封控期間，「雲健身」曾一時流行。但隨著管控放開，疫情高峰過後，「陽康」者重返健身房，且因應疫情，業者也提供了陽康的課程與產品，並看好疫後健身消費。

中國去年歷經嚴厲的封控，當時「雲健身」曾一度風行，以台灣藝人劉耕宏去年4月因上海封城，在抖音開設健身直播爆紅，拉到高峰。而疫情過後，越來越多中國民眾更加注重身體健康，並且重返健身房。

北京高端健身房奧美氧艙總經理林裕能接受中央社訪問時指出，之前的一家門店在疫情期間曾停業190天，但是現在客人已回流，會員量與使用量恢復到了疫情之前。

林裕能說，「整體而言，看好疫情之後的中國健身市場」。但是，從消費者在健身消費的投入來看，目前消費上仍較為收緊與謹慎，在購買會員卡與單價金額上變得比較小。

林裕能指出，為了因應疫後的健身市場，在產品內容上需要進行調整，而非跟以往一樣走傳統的方式，讓消費者買大課或長年限的產品。現在轉向月繳付費，且可以不必再繳一筆費用才能夠上私教課程，讓消費者獲得更好的性價比健身產品。

北京一名健身教練孫克臣受訪時表示，現在已有專門的課程研發團隊，特別是針對「陽康」之後恢復的課程，包含有身心療癒、較為靜態的課程安排，讓「陽康」者能恢復體能。另外，也有針對已恢復較好的康復者提供強度較為高的課程安排。

孫克臣說，經過疫情，現在大家對健康的概念已經轉變，以前是覺得身體變胖了才去運動，現在則成為一項生活習慣，不只是為了減肥，而是為了開心。

一名「陽康」過後健身者告訴中央社表示，以往的「雲健身」還是比不上實體健身，因為容易姿勢錯誤，反而造成拉傷。中國管控放開之後，終於可以重回健身房，紓解平時一天上班的疲勞。（編輯：陳沛冰）1120224

#林裕能
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