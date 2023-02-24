內蒙古露天煤礦坍塌救援陷困境 仍有47人失聯

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中國內蒙古一座露天煤礦22日發生大面積坍塌事故後，迄今仍有47人失聯。因為事後再發生山崩，存在滑坡危險，而且坍塌土方已達相當於20多層樓的高度，救援陷入困境。圖為23日晚間，事故現場救援。（中新社提供）中央社 112年2月24日

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（中央社台北24日電）中國內蒙古一座露天煤礦22日發生大面積坍塌事故後，迄今仍有47人失聯。因為事後再發生山崩，存在滑坡危險，而且坍塌土方已達80公尺高，相當於20多層樓的高度，救援陷入困境。

內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司一座露天煤礦22日下午1時許發生大面積山崩，多名作業人員和車輛走避不及遭掩埋。儘管中國國家主席習近平事後立即要求千方百計搜救失聯人員，但救援進展緩慢，黃金救援72小時明天將屆。

綜合央視新聞、人民網報導，截至23日晚間10時30分，這起事故僅救出12人，其中6人生還，6人死亡，迄今仍有47人失聯。

事故救援指揮部今天召開新聞發佈會指出，目前已有23支搶險救援隊伍共1155人在現場參與救援。事故發生後，由於現場滑坡量巨大，且在22日傍晚6時許又發生了二次滑坡，救援難度非常大。

據報導，坍塌事故發生在該露天煤礦西採區，西採區北邊坡的山體整體發生坍塌。北邊坡的山體淨高垂直高度180公尺，塌方發生後大概形成了一個東西走向500公尺、南北走向200公尺範圍的渣土堆。渣土堆的淨高估測80公尺左右，相當於20多層樓的高度。

報導稱，隨著多層搜救面開拓，大型渣土車與挖土機配合，加緊清運塌方體。據專家組介紹，現場塌方量約為340萬立方公尺，被困車輛主要集中在塌方體東南側，營救被困人員預計需要清運渣土150萬方。只有拓展作業面，才能加快救援進度，儘快靠近被埋壓車輛和人員。現場搜救仍在緊張進行中。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120224