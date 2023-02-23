內蒙露天煤礦第2次坍塌 涉事礦主曾列失信名單

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（中央社台北23日電）中國內蒙古一座露天煤礦昨天下午發生大面積坍塌，現場形成南北約200公尺、東西500公尺、淨高約80公尺的坍塌體，體量巨大，並在昨天傍晚發生第2次更大的坍塌；涉事礦主曾被列失信名單。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，22日約下午1時內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，坍塌大約持續30至40秒。

據一名獲救的工作人員說，昨下午1時15分剛上班便發現有石渣從山上往下掉，然後情況越來越嚴重，工作人員就撤離，但已經撤離不及，接著山體就坍塌。

據了解，此次坍塌事故發生在該露天煤礦西採區，西採區北邊坡的山體整體發生坍塌。北邊坡的山體淨高垂直高度180公尺，塌方發生後大概形成了一個東西走向500公尺、南北走向200公尺範圍的渣土堆。渣土堆的淨高估測80公尺左右，目前測量渣土量接近1000萬立方。

據介紹，事發採礦區是一個山谷，整個山體塌下來後，基本上將底部作業面全部覆蓋。

意外發生後有工作人員和車輛被掩埋，當局派出大量搜救人員。昨天傍晚近7時，現場又發生第2次比較大的嚴重坍塌，造成救援困難

目前事故已造成4人死亡、6人受傷，仍有49人失聯。

根據企查查訊息，內蒙古新井煤業有限公司是一家由自然人控制的企業，兩個自然人陳逢幹和丁瑞分別持有80%和20%的股份，法人代表為另一自然人王學雲。

2015年「中國環境報」一篇報導顯示，2012年經內蒙古自治區煤炭工業局批覆同意，新井煤業由井工開採變更為每年90萬噸的露天開採，但在未獲每年90萬噸技改項目環評批覆前，公司擅自動工建設變更項目。

此外，新井煤業還未落實環評要求建設封閉式儲煤倉及生活污水一體化處理設施，渣場存在越界排渣、建設不規範等問題。

據介紹，事發意外的煤礦此前有3年時間處於停產狀態，2021年4月恢復生產建設。

另據了解，陳逢幹、丁瑞及王學雲均曾被限制高消費，陳逢幹、丁瑞還曾被列為失信人員。2022年5月中國國家稅務總局阿拉善盟稅務局發布欠稅公告，新井煤業合計欠稅人民幣1114.65萬元，其中增值稅279.8萬元，資源稅834.85萬元。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120223