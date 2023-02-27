美報告批中經貿 陸官媒：美巨額補貼才扭曲貿易

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（中央社記者李雅雯台北27日電）美國「2022年中國履行世貿組織承諾情況報告」批評，中國主導經濟和貿易作法與開放、市場化原則相悖。官媒環球時報今回擊，美國採用產業政策方式實施巨額財政補貼才扭曲貿易。

美國貿易代表署24日公布向國會提交的「2022年中國履行世貿組織承諾情況報告」，內容提到，中國仍採國家主導經濟和貿易作法，這與世貿成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。

美國貿易代表戴琪在新聞稿中指出，中國的做法持續對美國和世界各地的勞工及企業造成嚴重傷害。

中國對此說法跳腳，環球時報27日刊載報導回擊，直指美國採用產業政策方式實施巨額財政補貼，這才是違反世貿組織原則的典型例證。

報導引述中國世貿組織研究會副會長霍建國意見指出，這份報告基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中國在履行世貿組織承諾方面取得巨大成績，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟作出重要貢獻，「報告沒有事實依據，更缺乏客觀性」。

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報導提到，美國通過包括「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）在內等3項產業發展法案，提供高達3690億美元（約新台幣11.1兆元）補貼以支持電動汽車、關鍵礦物、清潔能源等生產和投資，其中多達9項稅收優惠以在美國或北美地區生產和銷售為前提條件，這項法案受到歐盟強烈反對。

中國國際問題研究院歐洲研究所長崔洪建表示，美國採用產業政策方式實施巨額財政補貼，將對相關行業的全球貿易和投資造成嚴重扭曲，這恰恰違反了世貿組織原則，其採取的歧視性措施是以破壞開放經濟和公平競爭環境、損害其他經濟體的產業利益、激化補貼戰和貿易戰等惡性競爭為代價。（編輯：曹宇帆）1120227