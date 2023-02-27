李克強作政府工作報告完結篇 李強首見中外媒體

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（中央社台北27日電）3月初登場的中國全國人大會議，國務院總理李克強將進行10年總理任內最後一次「政府工作報告」。而可望接任國務院總理的李強，則將在人大會議結束後首度出席總理記者會，面對中外媒體。

今年中國全國「兩會」中的全國政協會議將先於3月4日開幕，全國人大會議則於3月5日開幕。因此，李克強3月5日的「政府工作報告」，被外界視為他在國務院總理任期內畫下的句號。

由於今年的全國人大會議適逢中國政府首長換屆改選，李強在會中可望被選為新任國務院總理。因此，依例於人大會議閉幕後登場的總理記者會，就將成為李強的處女秀。

香港01報導，李克強最後一次「政府工作報告」的內容，是外界觀察中國經濟的一扇「重要窗口」。此前，李克強曾於2月3日及6日，分別主持召開國務院第8次全體會議及各界代表座談會，徵詢各方對今年報告的意見和建議。同時，他也對過去1年、5年、10年都進行了總結，被認為是今年「政府工作報告」的總基調。

李克強對於過去一年中國的經濟狀況總結說，面對極其複雜嚴峻的國際國內環境，中國發展取得「極為不易的新成就」，「經過艱辛努力，穩住了經濟大盤」，「經濟運行保持在合理區間」。

對於自己過去10年的任期，李克強則說，這10年中國經濟年均成長6.2%，實現「中高速增長」；居民消費價格年度漲幅沒有超過3%。

但根據報導，李克強也談到了目前中國經濟發展的隱憂說，外部環境不確定性加大，國內「穩增長、穩就業」任務艱鉅，「一些結構性矛盾顯現，發展仍面臨諸多困難挑戰」。

他並提到，企業特別是消費服務業、中小微企業、個體工商戶困難較多，總需求不足仍是主要矛盾，保持經濟平穩運行面臨諸多風險挑戰和不確定因素。

報導認為，對即將卸任的李克強來說，任內最後一次「政府工作報告」，是一份「認可」、「差距」、「不足」並存，「盡了最大努力」的報告。

除了徵求「政府工作報告」的意見，綜合中國媒體報導及網路訊息，李克強23日前往國家發改委、財政部視察，被外界視為「告別之旅」。

其中，李克強在離開國家發改委時告訴在場員工「要堅持改革開放」，「發展是第一要務，改革是根本動力」，要繼續做「發展的實幹家、改革的攻堅者」，獲得熱烈掌聲，一度引發外界聯想。（編輯：邱國強）1120227