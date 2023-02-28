中國多省成立國防動員辦公室 歸發改委管理

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（中央社台北28日電）中共20大提出「完善國防動員體制」後，各省市紛紛掛牌成立國防動員辦公室，「加強國防動員和後備力量建設」。國防動員辦公室在人民防空辦公室基礎上組建，歸發展和改革委員會管理。

陸媒澎湃新聞稍早前披露，上海市國防動員辦公室20日舉行掛牌儀式。上海常務副市長吳清、上海警備區司令員劉杰為辦公室揭牌。吳清表示，上海是中國最大經濟城市，也是戰略要地，加強國防動員建設責任重大。

據報導，上海市民防辦公室主任鍾杰出任國防動員辦公室黨組書記。

北京方面，新京報曾引述「北京人防」官微消息說，北京市國防動員辦公室去年12月28日舉行掛牌儀式，北京市副市長談緒祥出席活動並講話。北京衛戍區副司令員韓志宏出席，市國動辦黨組書記、主任劉寶杰主持儀式。

據表示，北京市國防動員辦公室掛牌代表北京以市人民防空辦公室為基礎組建的市國防動員辦公室正式成立，「這是市委市政府深入貫徹落實黨的20大精神，完善國防動員體制、增強國防動員潛力、提高國防動員能力的重要舉措，也是國防動員工作新格局在京華大地落地落實的生動體現」。

另據香港星島日報今天報導，福建省國防動員辦公室去年12月15日掛牌，屬全國首批。短短兩個月，福建省9個設區市、83個縣（區）均成立了國防動員辦公室。

報導說，國防動員辦公室歸發改委管理。資料顯示，湖南省發改委主任黃東紅兼任省國防動員辦（省人防辦）黨組書記、主任。本月2日，國家發改委國防司司長劉明帶隊到上海辦調研國防動員建設情況。

國防動員是指為了維護國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益，依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員。

中國目前設有「國家國防動員委員會」，中央軍事委員會設有國防動員部。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120228