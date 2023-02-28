包凡配合官方調查 評論：兩會前金融系統清洗

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（中央社台北28日電）在香港上市的中國金融企業華興資本控股董事長包凡正配合中國官方調查，有評論認為這是「兩會」前新一波的派系清洗，並認為範圍不止某些利益集團或家族，可能涉及整個金融系統。

美國「自由亞洲電台」27日報導，被譽為「併購之王」的包凡，證實因協助中國有關當局調查而失聯，而中共中共紀律檢查委員會網站近期發表要破除「金融精英論」等錯誤思想的文章，同樣備受關注。

中紀委這篇文章以「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」為主題，表明要破除「金融精英論」、「唯金錢論」和「西方看齊論」等錯誤思想，持續加大金融和國有企業等領域腐敗問題懲治力度，加大對「影子股東」、「影子公司」和「政商旋轉門」等新型腐敗的查處力度，在金融、央企領域，形成懲治腐敗的有力震懾。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，包凡的背景和失聯的方法，讓人聯想幾年前在香港被帶回中國的富豪肖建華。中國的幾個政治大家族，都喜歡找曾在美國工作工作的金融界精英擔任白手套。

謝田認為按包凡的背景，已被視為屬白手套類人物，再結合中紀委的文章，相信與兩會召開前，中共總書記習近平需要進行派系清洗有關。

澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義表示，包凡失聯和中紀委發文的手法似曾相識，與之前大規模整頓軍隊和政法系統前的處理相似。

馮崇義認為，習近平過去10年，針對軍隊的「槍桿子」和政法系統的「刀把子」整頓行動已完成，並取得勝利，現時中國出現財政危機，財政赤字嚴重，習近平更有動機向主管「錢袋子」的金融體系開刀，相信這次涉及包凡事件的行動，不止是派系清洗，而是針對整個金融系統。

馮崇義說，這次可能是把範圍擴大，是整個金融系統的系統性清理，要把一些關鍵的崗位，把他認為不信任，不是他們派系的人，都讓他們靠邊站，再安插習近平嫡系的人，全面掌控錢袋子。最方便用的理由，就是反腐，10年來的規範做法都這個樣子，從金融系統官員們下手，會有一批人會倒下來。

中國全國「兩會」中的全國政協會議將先於3月4日開幕，全國人大會議則於3月5日開幕，這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，格外受到關注。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120228