蔡天鳳案 揭前夫家族涉案多起未被追訴

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（中央社台北1日電）香港名媛蔡天鳳分屍案，被控謀殺的前夫涉及另一起竊盜案，被通緝8年卻沒被捕；而前夫父親也涉及性侵案。如今情節曝光，官方並未回應有無追訴。有香港作家認為，港府應該回應這些疑團。

香港名媛蔡天鳳分屍案，其前夫鄺港智、鄺父鄺球及鄺兄鄺港傑被控謀殺罪，鄺母李瑞香被控妨礙法公正罪。

事發後香港媒體翻查鄺家的背景。綜合明報及星島日報報導，鄺港智在2015年被控7項盜竊罪，指他於2013年5月12日至2015年1月14日，在多個地點偷去7名事主共39條項鏈、32條手鏈、逾13條金條、102顆金塊及6條吊飾。

當時鄺港智否認盜竊罪，法庭排期審訊，後來他棄保潛逃，法庭遂發出拘捕令，並在2015年11月充公其保釋金和人事擔保金。

鄺港智被捕後，目前這起案件排期至今年5月9日再審理。

報導又指出，鄺球於2005年駐守旺角警署刑事偵緝隊時，被揭發涉嫌性侵一名在調查案件時認識的37歲女子。被捕後自行辭職，之後未見有報道提及他被追訴。

明報曾向警方和律政司查詢有沒有向鄺球提出檢控、或不追訴的原因，但未獲得回覆。

報導又指出，根據香港土地註冊處資料，鄺球於2019年10月已持有一個價值港幣7280萬元（新台幣約2.84億元）的何文田加多利山物業。但香港房屋署仍批准他於2020年以約218萬元購入葵涌居屋一個單位，推算是用「綠表」資格購買。

居屋是香港政府資助房屋政策的一種，價格較私人住宅低，而公屋住戶可用「綠表」資格購買居屋。

香港01引述房屋署的回覆稱，目前以「綠表」交還公屋方式購買新居屋，沒有任何資產或入息審查。明報引述房屋署回應指，正調查鄺球的個案，對個案的具體細節不作評論。

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香港知名專欄作家馮睎乾2月28日在臉書發文，指蔡天鳳一案案情錯綜複雜，無意分析案情，但提出3點涉及公眾利益的疑問。包括鄺港智被通輯多年未有被捕、鄺球擁有豪宅為何仍能購入居屋，他有沒有虛報資料，當局有沒有把關，以及鄺球涉及性侵案似乎不了了之，未見有檢控他的報導，希望當局能回應。

不少香港網友對鄺家被揭發另涉及多起案件感驚訝，有網友留言指，「前夫通緝六七年都抓不到，如警方早些抓到他，此案可能不會發生」、「一起案都揭露不少漏洞」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120301