港媒：中國大陸民企接不到訂單 嘆外貿大門關上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）據報導，在各種負面因素影響下，有中國大陸民企表示接不到海外訂單，感難外貿大門已關上。

在中國全國人大和政協「兩會」舉行前夕，明報今天刊登大陸貿易專題，指出隨着疫情結束，經濟復甦成為「兩會」最受關注的話題。

報導表示，中國改革開放40多年後的今天，民營企業貢獻了超過六成的國內生產毛額（GDP），成為中國市場經濟的基石；儘管中國大陸嚴格封控的疫情時代已經過去，但海內外訂單卻並未如期而至。

報導舉例指出，在沿海製造及外貿大省福建，製造業增加值占GDP比重超過1/3，鞋服紡織、食品等輕工產品銷往海內外，但根據該報記者的實地探訪，當地不少製造業民企表示，這幾年「大家都不好過」。

他們表示，去年是具有代表性的一年，2月俄羅斯和烏克蘭戰爭衝擊全球產業鏈，加上陰晴不定的中美關係如迷霧籠罩海峽，疫情在反覆之中又迎來爆發，以致企業的外貿和內銷都受到影響。

報導引述省內一家大型鞋廠負責人說，「很多像福建省內這樣的小企業，以輕工和基本消費品為主，看似好像天馬行空，（世界局勢）跟我們沒什麼影響，但是只要是有做海外業務的，國際關係在發生變化的時候，比誰感受都快。」

這位負責人又說，「上面有什麼政策在變、不能往哪下單了，外面有什麼風吹草動，直接反映到訂單上來……就像去年，大家很清楚整個大的環境會有很多挑戰，大會小會調研的時候都有在說。當時很多人說這個事情好像沒那麼誇張，到Q4（第四季）的時候，整個數據就出來了。」

報導又引述泉州某大型鞋材廠負責人說，俄烏戰爭導致歐美品牌撤出俄國，只剩下中國品牌，這令溫州企業去年賺了很多，但同一時間，來自歐美的訂單減少了，且是大陸外貿企業普遍面臨的情況。

據報導，晉江一位鞋廠老闆感嘆，「外貿的大門已經關上了。」；也有莆田市大型製鞋企業說，外貿出口不景氣、國外升息等因素導致需求縮減，以致他們的訂單也減少了。

報導表示，由於出口不佳，以內銷為主的企業渴望「內循環」政策可以刺激內部消費，但他們又擔心，百姓捂緊錢包。

有廠商指出，「大家都不敢消費，錢都存著，要不就是拿去提前還貸。需求沒跟上，我們也不好做。老百姓要消費，取決於收入預期、消費結構，花錢一看需求、二看他對未來是不是有足夠信心。」（編輯：陳沛冰）1120303