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湖北夫婦冷凍胚胎產子 誕下相差12歲雙胞胎

2023/3/5 12:29
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（中央社台北5日電）中國湖北省一對夫婦2011年以試管嬰兒方式產下一子，當時將剩餘胚胎冷凍，並在去年再次植入，近日順利生產。由於這兩個孩子屬於同一批胚胎，醫學專家表示，他們也算是雙胞胎兄弟。

北京青年報報導，據武漢大學人民醫院3日發布的消息，2009年，武漢一對夫婦到該院求子，終於在2011年透過試管嬰兒技術產下一子。當時剩餘的3個胚胎被冷凍在攝氏零下196度的液氮罐中。

隨著中國政府相繼公布二孩、三孩政策，這對夫婦開始希望能夠有第2個孩子。

2022年5月，已經40多歲、渴盼二寶的夫婦再次來到該院。經過諮詢並在專家團隊的幫助下，把13年前冷凍的胚胎植入，近日再次順利懷孕產子。

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武漢大學人民醫院生殖醫學中心教授李愛斌表示，雖然兄弟兩人相差整整12歲，但他們是2009年同一時間取卵受精的，屬於同一批胚胎。從醫學角度來看，他們也算是雙胞胎兄弟。

李愛斌說，冷凍胚胎理論上沒有儲存期限；但是長期凍存可能帶來生育風險以及社會倫理問題，中國專家共識建議，冷凍保存期限一般不超過5年。對於已經儲存了冷凍胚胎且有生育計劃的夫妻，建議盡早做好規劃並諮詢專家，別讓冷凍胚胎在液氮罐中一直「沉睡不醒」。（編輯：張淑伶/李雅雯）1120305

#李愛斌
#中國
#冷凍胚胎
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