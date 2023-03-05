中媒扭曲福島核廢水採訪 日使館公布全文打臉

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（中央社台北5日電）日本駐中國大使館日前就福島核電廠排放廢水接受浙江日報書面採訪；但館方指報導未能正確反映受訪內容後公布全文，其中直指，中國核電廠目前排放廢水的氚含量，是福島計劃排放的4至7倍。

日本駐中國大使館3日透過推特（Twitter）帳號表示，館方日前就福島第一核電廠將向海洋釋放「ALPS處理水」（經「多核素處理系統」淨化的核廢水），接受「浙江日報．潮新聞」書面採訪。

館方指出，非常遺憾的是（潮新聞）3月2日發出的報導「只截取了本館回答的一部分，未能全面且正確反映其內容」，因此館方將這次採訪的回覆全文刊出。

館方提到，報導中指「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」。但事實上，館方已在回覆中明確說明，「根據國際標準及指導方針進行放射線環境評估的結果顯示，ALPS處理水的海洋釋放，在考慮到生物濃縮和長期積累的基礎上，對人及環境也可以充分確保安全性」。

日本駐中國大使館表示，這項報導也沒有提到館方回答的內容，也就是福島稀釋後的ALPS處理水釋放到海洋時，預計每年釋放的氚總量將控制在福島核事故前的水平，也就是每年22兆貝克（Bq）以下。這一釋放量，遠低於包括浙江秦山第三核電廠在內等中國核電廠的釋放量。

在說明中，館方詳列了中國4座核電廠每年的氚排放量。其中，秦山第三核電廠2020年排放量高達約143兆貝克。至於其他3座，2021年廣東陽江核電廠達約112兆貝克；福建寧德核電廠也有約102兆貝克；遼寧紅沿河核電廠則為約90兆貝克。

日本駐中國大使館在推特詳列中國4座核電廠每年的氚排放量，顯示福島第一核電廠釋放量遠低於中國核電廠的釋放量。（圖取自twitter.com/Japan_Emb_inCN）

館方並針對這些中國核電廠的氚排放量指出，「事實上，這些釋放並沒有與周邊國家達成一致」。而以上述數字對照福島計劃排放的氚含量，則介於4.1至6.5倍之間。

除此之外，館方還以附圖列出東亞其他國家核電廠2021年的氚排放量。其中，台灣核三廠僅約35兆貝克；韓國月城核電廠約71兆貝克；韓國古里核電廠約49兆貝克。

日本駐中國大使館強調，「在言論自由的我國」， 對於ALPS處理水的海洋釋放有各種意見。日本政府對漁業從業者和當地居民進行了反覆說明，透過與漁業從業者對話和媒體，加強了包括應對謠言在內的訊息發布。

館方說，日本接受包括國際原子能總署（IAEA）選定的中國專家在內，從第三方立場進行的評估，今後也將繼續。（編輯：邱國強/李雅雯）1120305