更多編輯台推薦新聞：
供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
首頁 / 產經

核二2號機除役缺口 台電：由新增再生能源替補

2023/3/3 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）核二2號機將在3月14日除役，經濟部長王美花日前表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。台電今天說明，去年慣常與抽蓄水力發電88.6億度、占比約3.5%，確實多於核二2號機的3%。

台電進一步說，核二2號機除役後，短少的發電量主要由再生能源新增的發電量替補，即時發電調度則由水力機組因應。

王美花日前被問及核二廠2號機除役會不會造成缺電表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。但媒體社論指出，以3月2日中午台電各類能源發電統計看，水力發電的比重僅1.1%。

對此，台電說明，核二廠2號機裝置容量98.5萬瓩，年發電量約75億度、占系統供電量約3%；而慣常水力機組約180萬瓩、抽蓄機組約260萬瓩合計440萬瓩，去年發電量約88.6億度，占年供電量約3.5%。

台電指出，報載的1.1%，指的是即時發電占比，因當時風光發電量大，系統供電容量充裕，節約發電放水，僅配合下游用水需求發電，因此即時水力發電僅占1.1%，保留水力發電容量以因應系統需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電表示，近年來由於太陽光電與風力等再生能源大量增加，以往是白天及晚間尖峰用電時放水發電，現在白天有光電支援無須水力機組支援外，抽蓄機組亦可抽水蓄電，整體水力營運模式逐漸調整為「僅需支援夜尖峰時段」用電需求，所以用水量已大幅降低。

台電強調，藉由持續成長的再生能源、靈活運用水力機組，加上新增大潭電廠燃氣機組，足以因應核二2號機3月14日停機除役後電力供應所需。（編輯：張均懋）1120303

#台電
#核二廠
#王美花
王美花
電價是否調漲 王美花：審議會考量穩物價等原則決定南部水情嚴峻 王美花盼4月底每天供水增13.6萬噸
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族