核二2號機除役缺口 台電：由新增再生能源替補

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（中央社記者曾智怡台北3日電）核二2號機將在3月14日除役，經濟部長王美花日前表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。台電今天說明，去年慣常與抽蓄水力發電88.6億度、占比約3.5%，確實多於核二2號機的3%。

台電進一步說，核二2號機除役後，短少的發電量主要由再生能源新增的發電量替補，即時發電調度則由水力機組因應。

王美花日前被問及核二廠2號機除役會不會造成缺電表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。但媒體社論指出，以3月2日中午台電各類能源發電統計看，水力發電的比重僅1.1%。

對此，台電說明，核二廠2號機裝置容量98.5萬瓩，年發電量約75億度、占系統供電量約3%；而慣常水力機組約180萬瓩、抽蓄機組約260萬瓩合計440萬瓩，去年發電量約88.6億度，占年供電量約3.5%。

台電指出，報載的1.1%，指的是即時發電占比，因當時風光發電量大，系統供電容量充裕，節約發電放水，僅配合下游用水需求發電，因此即時水力發電僅占1.1%，保留水力發電容量以因應系統需求。

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台電表示，近年來由於太陽光電與風力等再生能源大量增加，以往是白天及晚間尖峰用電時放水發電，現在白天有光電支援無須水力機組支援外，抽蓄機組亦可抽水蓄電，整體水力營運模式逐漸調整為「僅需支援夜尖峰時段」用電需求，所以用水量已大幅降低。

台電強調，藉由持續成長的再生能源、靈活運用水力機組，加上新增大潭電廠燃氣機組，足以因應核二2號機3月14日停機除役後電力供應所需。（編輯：張均懋）1120303