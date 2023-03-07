習近平要民企促「共同富裕」 分析：憂變成徵稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中共總書記習近平宣稱要將民營企業及企業家當作「自己人」，但同時強調民企也要促進「共同富裕」。分析稱，私營企業關注促進「共同富裕」可能會轉化成實際徵稅，增加不確定性。

習近平6日下午參加全國政協會議民建、工商聯界別聯組會時表示，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，同時強調「中國式現代化」是「全體人民共同富裕的現代化」。無論國有企業還是民營企業，都是促進「共同富裕」的重要力量，「都必須擔負促進共同富裕的社會責任」。

路透社形容，私營企業及外資企業都等待北京當局釋放更多怎樣促進「共同富裕」的詳細訊息。

報導指出，一些分析人士認為，私營企業關注習近平所指的「共同富裕」可能會變成實際稅收，因負債累累的地方政府正極力增加收入。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，「共同富裕」會引致企業被徵稅存在不確定性，與法律規定的官方企業稅率不同。

吳木鑾表示，對私營企業來說，要負擔促進「共同富裕」的責任並不公平，因為國有企業進入市場享有優待以及很多私營企業沒有的優惠貸款。

華爾街日報報導，習近平在會議上試圖提振中國民營企業的信心。民營企業是中國經濟成長的關鍵驅動力和就業崗位的提供端，但也是受到監管打擊和近年嚴苛的疫情封控衝擊的領域。

習近平在會議上又罕有地直斥美國，指2017年中共19大以來的5年，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多。尤其是「以美國為首的西方國家，對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，給中國發展帶來「前所未有的嚴峻挑戰」。

報導表示，在包括有政治背景的商界人士在內的聽眾面前，習近平指責美國在一定程度上似乎是為了轉移對他自己決策的指責，包括嚴格疫情管控削弱了經濟，及對科技公司的打壓。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120307