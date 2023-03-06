習近平喊話：始終把民企當自己人 放開手腳發展

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（中央社台北6日電）中共總書記習近平今天說，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」。要為民企排憂解難，讓民企「放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」，並「消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。

習近平還直指，2017年中共19大以來的5年，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多。尤其是「以美國為首的西方國家，對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，給中國發展帶來「前所未有的嚴峻挑戰」。

央視新聞聯播報導，習近平今天下午率領王滬寧、蔡奇、丁薛祥等中共政治局常委參加全國政協會議民建、工商聯界別聯組會時，作上述表示。

根據報導，習近平表示，民營經濟是中共長期執政、「團結帶領全國人民實現兩個百年奮鬥目標」和「中華民族偉大復興中國夢」的重要力量。

他聲稱，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導」。

習近平說，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把「對國企民企平等對待」的要求落下來，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。

他提到，要積極發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展。並支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。

習近平表示，要把「構建親清政商關係」落到實處，為民營企業和民營企業家「排憂解難，讓他們放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」；要引導民營企業和民營企業家正確理解「兩個毫不動搖」、「兩個健康」的方針政策，「消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。

他說，要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設，為構建新發展格局，推動高質量發展作出更大貢獻。

但習近平不忘強調，要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範化解系統性金融風險，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境。

習近平還提到，「中國式現代化」是「全體人民共同富裕的現代化」。無論國有企業還是民營企業，都是促進「共同富裕」的重要力量，「都必須擔負促進共同富裕的社會責任」。（編輯：邱國強）1120306