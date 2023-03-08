香港TVB與淘寶合作直播銷售 股價一飛沖天

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（中央社記者張謙香港8日電）香港無線電視（TVB）最近與中國大陸網購平台淘寶合作，由藝人在網上直播銷售，結果令TVB股價一飛沖天，幾天之內漲了數倍，在本地電視行業景況低迷之下，找到業務新方向。

上週起，市場就傳出TVB與淘寶達成合作協議，由該台藝人在淘寶平台進行傳銷，受此傳聞及相關消息刺激，已低迷了一段時間的TVB股價從港幣3元左右飆升至5元以上。

其後，TVB 股價在高位徘徊。

今天稍早時，相關報導表示，TVB與淘寶已進行首次銷售直播，截至3月8日零時，直播銷售額突破人民幣2350萬元，累計觀看人數超過320萬。

在最新消息刺激下，TVB股價繼續飆漲，今天收盤大漲85.03%或港幣6.16元，收報港幣13.4元，成交額高達港幣15億元，股價創下3年半新高。

近年來，TVB股價最高為港幣5元，最近半年更一直在港幣3元以下。

TVB全名香港電視廣播有限公司，又稱無線電視，於1967年底開播，當時由本地富商利孝和與邵逸夫等人創辦，是香港首家獲得免費無線電視牌照的電視台。

TVB開台後，獨霸香港電視業數十年。但近幾年香港電視業低迷，廣告不足，加上在3年前爆發的「反送中」運動中，有示威者不滿TVB的立場，發起杯葛該台行動，令該台業務籠罩另一層陰霾。

最近幾天，TVB卻因為搭上淘寶，股價一飛沖天，業務出現大轉折。（編輯：唐佩君）1120308