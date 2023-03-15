大陸中介公開造假 聲稱人民幣200萬元可入港大

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（中央社記者張謙香港15日電）據報導，中國大陸的海外留學中介服務公開以欺騙手段叫價，聲稱只要大陸學生繳付人民幣200萬元（約新台幣880萬元），可以安排他們入讀香港大學。

星島日報今天在報導中表示，近期大陸社交媒體「小紅書」湧現海外留學中介帖子，聲稱可協助大陸學生入讀香港各所大學，成功率100%。

為此，該報記者聯絡了大陸多名中介，對方透露可通過俗稱「內推」的大學教授推薦方式入讀，或可協助「換身分」，即偽造海外大學學士畢業或英國高考課程（A-Level）等國際考試的高分成績，以符合入讀大學門檻。

經詢問後，這些大陸中介表示，協助入讀港大的費用為200萬元，科技大學和中文大學同為160萬元，理工大學、城市大學是120萬元，浸會大學則是100萬元。

據報導，這些中介強調，考試當天，「你露面就行，答題會有人解決的」，也不用擔心被香港的大學發現，因為偽造的成績「在國外教育部的官網上可以查到」，就算向有關國際學校查問，「我們的老師也會配合的」。

至於打算入讀香港各大學碩士班的學生，中介聲稱可協助購買英國、美國等海外大學的大學畢業證書和成績單，保證可赴港讀碩士。

報導引述知情者說，部分大陸學生不了解申請赴港留學的手續，中介從中協助報讀，本來沒有問題，但部分中介為了謀取暴利，卻以「走後門」方式招徠生意，實際上都是欺騙學生的謊言。

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知情者表示，大陸中介為學生偽造假學歷確有其事，因為海外少數大學會「賣學位」，若有關學生獲錄取指定大學，中介便可以收取「天價」費用；如果不獲錄取，會改為協助報考其他要求較低的大學；若都不獲錄取，最多退款，穩賺不賠。

報導引述本地大律師陸偉雄說，如果中介協助大陸學生以造假方式入讀本地大學，雙方及相關人士可被控串謀詐騙，最高刑罰為監禁14年。（編輯：張淑伶）1120315