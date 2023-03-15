港大聲明 沒有委託大陸仲介機構招生

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（中央社記者張謙香港15日電）香港大學今天發表聲明，嚴正澄清校方沒有委託中國大陸任何仲介機構代為招生或錄取學生。

港大在聲明中表示：「香港大學留意到有社交媒體近日貼文指可以代客申請入讀港大，並聲稱可以低分直接取錄、無需標準成績、雅思、托福、本科背景等要求。港大嚴正聲明此事絕無根據，並保留權利，追究有關人士的法律責任。」

聲明指出，港大在大陸沒有委託任何仲介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制，並強調若有學生被發現偽造學歷，一經證實，港大將根據規程，開除其學籍。

星島日報今天報導，近期大陸社交媒體「小紅書」湧現海外留學仲介帖子，聲稱可協助大陸學生入讀香港各所大學，成功率100%。

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報導指大陸多個仲介機構透露，可透過俗稱「內推」的大學教授推薦方式入讀，或可協助「換身分」，即偽造海外大學學士畢業或英國高考課程（A-Level）等國際考試的高分成績，以符合入讀大學門檻。

這些仲介機構表示，協助入讀港大的費用為人民幣200萬元，科技大學和中文大學同為160萬元，理工大學、城市大學是120萬元，浸會大學則是100萬元。（編輯：唐佩君）1120315