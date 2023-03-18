李強辯中國人口紅利沒消失 18省去年出生數續降

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（中央社台北18日電）中國國務院總理李強辯稱，中國人口紅利沒消失人才紅利逐漸形成，但根據中國31省市中已18省市公布的去年出生數與出生率，相較於2021年全部降，當中11省出生人口降幅更超過1成。

中國媒體第一財經17日報導，截至目前，已公布2022年出生人口相關數據的18省市中，僅河南與山東出生數逾50萬，分別是73萬3000與68萬2200人。

其他如河北、江蘇、安徽、廣西、貴州、湖南和浙江，出生數介於40至50萬之間。

統計顯示，去年是數十年來山東出生數首次低於70萬，河北、湖北與福建首次跌破50萬、40萬與30萬，重慶則創下自1997年改制直轄市以來首次不到20萬。

另與2021年相比，已公布出生人口數據的18個省去年出生率全部下滑，其中，江西、甘肅、廣西、海南、貴州、河北、福建人口出生率降幅均超過1個千分點。

18省的出生人口數也不增反減，尤其是河北、安徽、廣西、湖南、湖北、江西、福建、甘肅、遼寧、內蒙古、海南共11個省，去年出生人口降幅超過1成。

至於人口負成長的省市則包括河南、河北、山東、江蘇、安徽、湖南、湖北、內蒙、遼寧、甘肅與重慶，其中遼寧負4.96‰、湖南負2.31‰、內蒙負2.25‰、湖北負2.01‰。

分析中國出生人口持續下滑的原因，廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，當前年輕人的婚育觀念驟變，婚育的社會價值呈多元化傾向，以致弱化、淡化結婚生育的傳統思維。

他說，單身、不婚、不育漸增，同時因都市化的發展趨勢，結婚、生育、養育、教育以及個人生活的成本攀升，加上住房、就業及工作壓力，導致生不起、養不起、不敢生、不想生。

18省市公布去年出生率與出生數續降之前，中國國家統計局今年1月17日公布，2022年底中國人口14億1175萬人，較2021年底減少85萬人，這是61年來首次出現人口負成長。

而李強在3月13日召開任內首場記者會答覆中外媒體提問辯稱，人口紅利要看人口數量，更要看「質量數」和「人才數」。

他說，目前社會勞動年齡人口9億，每年新增1500萬人，人力資源仍是中國顯著優勢，並說中國接受高等教育的人口共2億4000萬，平均受教育年限14年，可見「人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成」。

不過美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢1月底接受德國之聲（DW）專訪說，中國的勞動人口從2012年起減少，經濟成長率也從那時同步下滑，今後還會繼續，中國人口提前進入下降期意味著經濟前景黯淡。

他表示，去年中國經濟成長率僅3%，即使清零喊卡之後，也不太可能回到以往8%的成長率，至2030年代後，中國的人口結構將不如美國，意味著屆時的經濟活力也不如美國，那時中國經濟成長率也許只剩1%左右。

易富賢更指出，中國衛健委2021年的生育意願調查，平均每個中國女性只願生1.6個，低於台灣的2.1和香港的1.8，如此將使得中國今後把生育率穩定保持在0.8都很難，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。

另據中國研究人口議題的智庫「育媧人口研究」2月17日公布的報告，當前中國總人口雖逾美國4倍，但若持續目前人口演變的趨勢，中國恐將不再是人口大國。

育媧人口研究更表示，尤其中國目前出生人口僅印度的一半，至本世紀中葉只剩印度的1/3，2100年可能不及印度的1/4，預測中國出生人口將在2056年被美國超越，到2100年僅約美國的2/3。

如此2050年中國人口將減至11億7000萬，2100年降至4億7900萬，佔世界比例將從現在的17%僅存4.8%，而此時中國新生兒的全球佔比不到1%，約莫0.89%，屆時華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120318