中國首現同時感染兩種亞型變異株 與免疫力有關

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（中央社台北18日電）中國疾控中心昨天公布，首次發現1例同時感染兩種Omicron新亞型變異株的本土病例，引發民眾擔憂疫情再起。陸媒今天引述專家稱，同時感染可能性極低，這與患者免疫力低有關。

中國疾病預防控制中心官網17日發布最新一期英文週報（China CDC weekly）顯示，2月14日，在重慶醫科大學附屬第三醫院採集並送檢的樣本中檢測到Omicron亞型變異株的共同感染。

該患者去年12月29日檢測呈陽性。1月4日出現寒顫和發燒，並有咳嗽症狀，住進雲陽縣中醫醫院但未明顯好轉，1月5日出院。

1月6日，該患者住進重慶醫科大學第三附屬醫院傳染病科。從1月6日到2月12日，8次核酸檢測呈陽性。

研究人員於1月28日和2月7日從患者採集上呼吸道樣本，這兩個樣本均呈現Omicron變異株BA.5.2.48和BF.7.14的特異性定義位點，也就是說，患者同時感染了這兩種變異株。

週報顯示，患者是一名67歲的女性，被確認有惡性腫瘤病史，在過去6個月內接受過化療、放療、標靶治療和其他治療，但沒有其他基礎疾病、吸菸史或飲酒習慣，接種過2劑COVID-19疫苗。

對此，中國新聞網今天報導引述德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉表示，共同感染的前提是接觸過不同的變異株。目前全球有很多不同的變異株在流傳，個人確實可能被不同變異株感染。

他分析稱，這個病人感染後持續陽性時間很長，有可能是有免疫缺陷，不能和其他人一樣，在1到2週內清除病毒。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾也表示，共同感染出現的概率極低，這種情況多與患者自身免疫力低有關。

「兩週內同時感染兩種病毒的可能性非常小。」他指出，這種情況大多發生在免疫力低下的人群當中，如淋巴瘤患者，兩三個月可能都沒有辦法清除病毒，在這期間如果接觸到其它變異株，就可能會發生共同感染。

李侗曾認為，共同感染的患者把兩種變異株同時傳染給一個人的情況，一般不會發生。而且如果是免疫功能正常的人，即使感染兩種變異株，一週左右就能透過體內的免疫系統清除，不一定會持續傳播下去。

他表示，現在中國大陸大部分地區已經建立免疫屏障，大部分人感染之後的抵抗力還在。沒有必要過度擔憂共同感染會進一步擴散。

李侗曾提到，接下來，研究人員需要持續關注的是病毒是否會在出現共同感染的患者身上進一步變異，或者重組產生一些新變異株。

中國疾控中心在週報中也提到，隨著各種變異株在一個地區共同傳播的風險不斷增加，對變異株的監測，特別是對免疫缺陷的關鍵人群的監測，變得越來越重要。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120318