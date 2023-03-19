港陸代購大逆轉 自深圳帶貨回香港成熱潮

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（中央社台北19日電）港媒報導，以往中國大陸民眾鍾情香港品牌並透過代購赴港掃貨。但隨着電商崛起，香港代購的風光已成往事，從前的「港代」近來紛紛華麗轉身，反過來從深圳「人肉」帶貨回香港。

香港星島日報今天報導，港人Joy在COVID-19疫情前曾有2到3年代購經驗，當時她在廣州讀大學，出於賺零用錢的心態，每1至2週就會過關一次，幫學生客戶和周圍朋友代購一些香港藥品、化妝品、護膚品。生意最紅火的時候，她組建過一個港代微信群，群內有200餘人，在一單僅賺2成的情況下，她過關一次的純利潤可達人民幣2000元。

但Joy說，「現在做港代已經不賺錢了」。疫情3年，發生翻天覆地的變化。中國大陸大電商行業、尤其是直播帶貨的興起對港代造成沉重衝擊，「他們的價格可以跟香港市面上的持平，甚至有些會更優惠」。

不少港代因此轉型接單深圳代購，並漸漸嘗到甜頭，Joy最近也加入這股反向代購的潮流。她近日發出第一帖，沒想到很快就接到40至50條私訊，這些客戶幾乎都是女性，大概3分之2是新移民和港漂，其他是香港本地客。

面對商機，在深圳做電商的陳小姐嗅覺敏銳，由於沒有香港居民身分證，她選擇了辦旅遊簽做代購，湊夠7單起送，每單收代購費30元。

陳小姐說，自己的客戶以香港人為多，年齡集中在20至25歲左右。

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從中國大陸赴港攻讀碩士、也做起「深代」的徐小姐則表示，2月去深圳羅湖口岸附近買東西時尚且沒什麼人排隊。但這幾週，她光臨的鮑師傅店門口已是大排長龍，「我前後排的都是香港人，還有香港人拿着現金問能不能用」。

在Joy看來，隨着香港愈來愈多的年輕人開始使用小紅書等中國大陸社群媒體，深港兩地的距離似乎被拉得更近，更多港青被小紅書上的大陸食品吸引，繼而產生嘗鮮的想法。（編輯：周慧盈/邱國強）1120319