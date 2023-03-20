美阻宏都拉斯投中？北京：美應停止干涉他國主權

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（中央社台北20日電）針對外傳美國阻止宏都拉斯與中國建交，中國外交部發言人汪文斌今天說，任何主權國家都有權自主選擇發展與別國的外交關係，其他國家無權干涉。美國應停止干涉有關國家的主權事務。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答外媒提問時，作上述表示。

汪文斌聲稱，中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對中國關係的積極表態，並願在平等和相互尊重基礎上，與宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

他宣稱，中國近年來相繼與巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等國建交或復交。任何主權國家都有權自主選擇發展與別國的外交關係，其他國家無權干涉。

汪文斌聲稱，如果美國對宏都拉斯外交施壓的報道屬實，這恰恰說明美方有關「各國基於主權自行決定外交政策」的表態「純屬空話」。美國自己40多年前就在「承認一個中國原則」基礎上與中國建交，有什麼資格剝奪阻撓他國與中國建交、發展關係的權利？

他又說，美國應摒棄過時的「門羅主義」思維，確實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。

路透社18日報導，知情人士透露，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與中國建交的計畫，希望在還未達成正式協議前，宏都拉斯還有回心轉意的空間。（編輯：邱國強）1120320