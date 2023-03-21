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中國遊客空有環保意識 卻吝於花錢挹注永續旅行

2023/3/21 15:04
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（中央社台北21日電）根據一項調查顯示，中國遊客雖日益關切氣候變遷，並意識到他們的生態足跡對環境的影響，不過對於當前蔚為風尚，從事有助於環保的優質「永續旅行」，中國遊客卻捨不得花錢。

香港「南華早報」（SCMP）18日報導，全球管理顧問巨擘麥肯錫公司（McKinsey）彙整的數據顯示，包括美國、印度、沙烏地阿拉伯等13國共5457受訪者中，中國遊客的環保意識可說是居冠。

數據顯示，逾60%受訪的中國遊客擔憂氣候變遷，並認為將來航空公司應營運碳中和（carbon neutral）航班。

總部在上海的大型旅遊網站攜程旅行網去年所作的調查也顯示，受訪的中國遊客中，將近85%答覆永續旅行（sustainable travel）重要或非常重要。

據台灣永續旅行協會，永續旅行即指在旅行時設法降低對於環境、社會文化的衝擊，並促進旅遊地經濟發展。

不過麥肯錫與攜程旅行網共同執行的調查顯示，相較於其他國家的受訪遊客，多數來自中國的遊人卻無意多花錢體驗這優質的旅行方式，只有20%受訪的中國遊客說，願意多付2%價錢購買有助於碳中和航班的機票。

上述兩個單位就中國旅遊業對環境造成的衝擊於15日發表白皮書，與此同時，北京當局聲稱，永續與2060年達成碳中和目標是最優先的當務之急，官媒人民日報更指出，象徵環保的綠色是中國高品質發展的本色。

麥肯錫表示，中國旅遊業所造成的環境衝擊影響深遠，2019年中國共有60億人次旅客進行境內休閒旅遊，赴國外的出境旅遊超過1億5000萬人次，總計花費在旅行的支出約1兆美元（約新台幣30兆）。

麥肯錫指出，估計中國總體碳排放當中，境內旅遊占6%至8%，相當於產生約8億噸的二氧化碳，而2019年中國境內旅遊造成的碳排放，60%是住宿所致，主要原因是高耗能。

雖然在中國搭飛機的境內旅遊占比1%，但航空的碳排放卻是各運輸行業之最，而境內旅遊期間，因盥洗等需求所消耗的用水更是高達70至80億立方公尺，足以裝滿600萬座符合奧運標準的游泳池。

而中國遊客每年因境內旅遊製造的廢棄物高達1200至1400噸，這個數量可填平3600座足球場。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120321

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