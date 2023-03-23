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提升國民身分認同 香港5萬學生將赴陸考察

2023/3/23 11:37
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（中央社記者張謙香港23日電）據公布，香港年內將有5萬名高中生前往中國大陸考察，當局期望此舉可以增加學生的中國國民身分認同，從而扭轉部分人自「反送中」運動以來所產生的「反中」情緒。

在「反送中」之後，當局於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科內容包括規定各校安排高中生至少前往大陸考察一次的機會，目的讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。

教育局局長蔡若蓮昨天在立法會接受相關質詢時說，由於疫情原因，去年局方未能啟動有關考察安排，但隨著兩地上月初恢復通關，局方已立即重新啟動安排，包括原有12個廣東省行程，以及新增10個，地點有大灣區城市。

她說，目前各校對安排學生到大陸考察反應正面，預計約有5萬名高中生將於4月至8月到大陸考察。

據公布，教育局將會為相關考察團提供隨團教師，也會安排專業顧問服務，協助校方帶領學生進行交流、主持簡介會以及行程後的經驗分享等，並增設不同行程路線供學校選擇。（編輯：周慧盈）1120323

#教育局
#蔡若蓮
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