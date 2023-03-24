中國玻璃大王批大學生熱衷考公職 缺乏動手能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國福耀集團董事長曹德旺表示，中國大學生熱衷於考公務員，磨嘴皮不願意進入製造業，大學也並沒有教會他們動手的能力。這番言論，引發中國網路輿論熱議。

有「中國玻璃大王」之稱的曹德旺，近日接受鳳凰網訪問時表示，現有的教育模式出現問題，大學沒有教會年輕人動手能力，畢業就考公務員，因為「公務員不要技術，磨嘴皮就行了」，他們若考不上公務員，就會選擇出國。如果出國去不了，就會選擇送外賣，送快遞。

曹德旺這番談話引發熱議，一名在基層上班的公務員反駁，指公務員真的需要技術，例如在辦公室寫稿，策劃活動方案等都是技術活；接待辦事群眾、證件業務辦理流程、電腦操作等全部是技術工作；在公安、財政、市場監督管理、農業農村等部門單位，每一樣工作都需要專業的技術支撐。

美國自由亞洲電台（RFA）則報導，在中國社群媒體上，話題「曹德旺談大學生熱衷考公務員」的閱讀次數已經超過一億。

有網友表示，「因為勞動法是廢紙啊，普通打工人最基本的薪資待遇、福利休假都沒有，所以只能考公啊，不然呢？」

還有人表示，目前在中國，沒有編制的人想要幹一份活拿一份工資已經很難了，還需要加班內卷、改變自身性格迎合老闆：「宇宙的盡頭是考編，這基本是現在年輕人的普遍共識了。」

而中國大學生就業問題近日關注度很高，北京商報報導，連日來關於考公的話題頻頻登上各大熱搜榜。據多地已公布的2023年省考最終報名數據顯示，國內總報名人數超過520萬，這還不是全部省區市。「千軍萬馬過獨木橋」，這句話形容的不僅是高考，也是當下考公的現狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國年輕人因為失業率高，工作難找，除了考公熱之外，網路社群近來興起「孔乙己文學」，他們自比作家魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己，透過自嘲書寫對現狀表達不滿。

例如有網友留言：「都說學歷是敲門磚，但我慢慢發現它也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫」、「如果我沒有上大學，那我一定心安理得的（去工廠）打螺絲，可是沒有如果」、「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我偏偏讀過書。」（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120324