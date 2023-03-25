談外資赴中國投資 財經委官員：放長線釣大魚

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國發展高層論壇2023年年會今舉行。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀指出，對外開放是中國基本國策，各國企業在中國投資可以「放長線釣大魚」。

韓文秀是中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任。據第一財經報導，他並稱，中國是國際金融安全避風港。多年來中國實施穩健的貨幣政策，堅守貨幣政策的自主性和常態化，當前沒有明顯的通貨膨脹或通貨緊縮的壓力，貨幣政策具有較大的迴旋餘地。

至於中國內部經濟問題，他表示，中國式現代化特別要克服2個因素對中國經濟中長期發展的影響。

一是有效應對外部遏制打壓，變外部壓力為內生動力；二是有效應對人口負增長與老齡化，建立健全生育支持政策和養老服務體系。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴則指出，擴大內需是中長期中國經濟持續穩定增長的根本途徑。因外貿出口會受到週期性因素影響、長期結構性因素制約，在外部需求明顯減弱之下，若不能有效擴大國內需求，可能會增大產能過剩和通縮壓力。

他強調，擴大內需是當前推動經濟企穩回升的關鍵，也是中長期中國經濟持續穩定增長的根本途徑。

前重慶市長黃奇帆在會中喊話，中國要在第四次工業革命把握主動權。前三次工業革命中都是由歐美發明領跑，而第四次工業革命已在身邊，如果產業鏈集群大產品中有數個中國製造，那將真正把握主動權。

中國發展高層論壇25日至27日在北京舉行。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次恢復線下主辦，也是中國防疫措施全面放開之後首個大型的國際企業峰會。外界預期，這場高層論壇著眼於官方釋放中國堅持對外開放的強烈訊號。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔等上百位外企高管出席。（編輯：周慧盈）1120325