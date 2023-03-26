香港復常後首場遊行 在流動封鎖線內完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）香港解除疫情限制後首場遊行今早舉行，因應香港警方提出的條件，遊行期間主辦方拉起膠帶將遊行人士與其他人分隔，遊行人士需掛上號碼牌，遊行約80人參加，沒有超出警方的上限。

香港將軍澳都會駅業主委員會今天早上舉行反對政府填海的集會遊行，此前已獲警方發出不反對通知書。

遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚日前形容，這次遊行限制「史上最嚴」，香港警方要求遊行參加者須戴上印有獨立編號的掛頸牌，人數上限為100；還要求遊行人士須遵守「禁蒙面法」的規定，不能戴口罩等。

綜合明報等港媒報導，今早遊行開始前1小時，在遊行起點附近已有多名警察戒備，部分警察手持攝影器材準備拍攝現場情況，有警察攜同警犬巡邏。

另有10多名穿便衣或穿警民關係組背心警察的巡邏，及在天橋高處觀察。

遊行開始前主辦方的糾察向參加者派發掛在頸上的獨立號碼牌，遊行約11時半開始。參加者沿途拉起橫額舉起標語，並高叫口號，包括「反對132區填海」、「反對興建水泥廠」、「我要清新空氣」、「要求政府聆聽民意」等口號。

報導指出，因應警方提出不反對通知書的條件，主辦方拉起膠帶將遊行人士與記者等其他人分隔，遊行人士需要全程留在膠帶範圍內，如同在「流動封鎖線」內遊行。遊行隊伍隊尾有主辦方的糾察及警方傳媒聯絡隊。

絕大部分遊行人士都沒有戴口罩，其中一名遊行人士將口罩拉到下巴位置，全程用手掩鼻。

根據不反通知書的要求，遊行應在中午12時正結束，但至原定結束時間遊行隊伍仍未到達終點，警方曾發出呼籲，隊伍最終約12時20分到達終點，之後舉行集會。

報導表示，集會同樣需要在封鎖線內進行，有警員阻止傳媒靠近及進入封鎖線範圍內，傳媒只能夠在封鎖線範圍外拍攝，集會期間未能訪問遊行人士。集會約中午1時結束。

陳展浚於遊行前表示，警方就這次遊行提出嚴厲的措施，但為順利舉辦遊行讓居民表達意見，在無辦法下接受。

他說，這次是2019年反修例運動後的遊行，認為因此有很多限制，但希望屬個別事件，也透過這次遊行證明香港社會有能力和平地遊行，警方不需設這麼多條款限制。

陳展浚在遊行後表示，約有80人參加遊行，過程大致暢順。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120326