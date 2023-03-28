中國網友反擊官媒批孔乙己文學 遭當局全面封殺

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（中央社台北28日電）帳號「鬼山哥」的網友製作「陽光開朗孔乙己」歌曲，反擊中共官媒央視近來批判蔚為風尚的「孔乙己文學」現象，卻遭到當局全面封殺，當事人感嘆，被趕盡殺絕只因他說了實話嗎？

「孔乙己」是魯迅小說的主人翁，是個沒有考上秀才的讀書人，缺乏實際技能，只會一些迂腐「知識」，又是個生活陷入困境但放不下身段的讀書人。

當前中國經濟低迷不振，大批高學歷畢業生求職難，許多懷才不遇者藉孔乙己自嘲寒窗苦讀多年，卻找不到一份好差事，感嘆「學歷是我下不來的高台，更是孔乙己脫不掉的長衫」。

於是央視網微博公眾號16日發文稱，孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因為讀過書，而是放不下讀書人的架子，不願意靠勞動改變自身的處境，並說孔乙己的時代已一去不復返了，當代有志青年絕不會被困在長衫中。

反擊官媒批判孔乙己現象，鬼山哥作詞作曲嘲諷中共當局的「陽光開朗孔乙己」在網路廣傳，不過隨即被有關單位盯上而全面下架，同時鬼山歌的微博、抖音、雲音樂、知乎、嗶哩嗶哩等帳號全數被禁。

不過他的創作與發文仍轉傳於推特等社群網站平台。

而此前鬼山哥曾發文指自己失業許久，又因母親住院耗盡了他的積蓄還負債累累，打算送外賣討生活反把別人的車刮花了，實在積累太多怨氣才完成上述創作，原本以為至多影音被下架，沒想到被趕盡殺絕，遭全網封禁。

鬼山哥不禁感嘆：「把人往絕路上逼，就因為我說了實話？」

不少中國網友對於鬼山哥的遭遇深感同情說：「魯迅先生批判的是什麼你們比我們更清楚，而你們卻看樣子原因歸因於他好吃懶做…」、「知識份子又要成臭老九了！」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120328