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阿里巴巴業務拆分 張勇：事業成功與否市場檢驗

2023/3/29 18:10（3/29 18:34 更新）
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阿里巴巴集團宣布設立6大集團，未來可能各自獨立上市，引起市場議論。（中央社檔案照片）
阿里巴巴集團宣布設立6大集團，未來可能各自獨立上市，引起市場議論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯上海29日電）阿里巴巴集團宣布設立6大集團，未來可能各自獨立上市，引起市場議論。CEO張勇透過影片向員工說明「孩子大了還是要走出去，要獨立面對市場」，事業成功與否是靠市場檢驗。

張勇28日向集團內部發出信件，宣布啟動「1＋6＋N」組織改革，在阿里巴巴集團將轉為控股公司，旗下的阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等6項業務獨立成為6大業務集團，同時成立多家業務公司，且「未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

這個舉動被解讀為「阿里巴巴創立以來最大的組織改革」，不但引起投資市場的震盪，集團內部員工也有不少的疑問。

根據界面新聞、香港經濟日報報導，組織改革的消息正式發布後，張勇在阿里巴巴集團的內部網路發布了一部影片，向員工說明改革的想法。

張勇指出，改革之後阿里巴巴上市公司的主體不會改變。6個大的業務集團將從0.5層變成真正的0層組織，為自己業務負全責。同時，實行每個業務集團、業務公司董事會領導下的CEO負責制，核心班底必須思考怎麼面對市場的問題。

他說，在不同的領域，每個業務的週期是不一樣的，應該要按照不同的思維邏輯思考業務規劃，而不是所有問題都圍繞著「是阿里巴巴集團大家庭當中的一員展開」；要自己承擔責任，自己做選擇，而不是「缺資源，跟集團要」、「缺這個東西，聽集團的」。

對於各自獨立上市的規劃，張勇表示「孩子大了還是要走出去，要獨立面對市場」，多樣性的業務，與其放在一個鍋裡還不如果斷地讓他們單獨面對資本市場，事業是不是成功，不是靠績效來考評，是靠市場來檢驗。

報導指出，市場普遍認為阿里巴巴分拆業務後有利重塑企業價值，可望成為股價的催化劑，同時給予6大業務更大的決策自主權，加快應對市場變化。（編輯：邱國強）1120329

#張勇
#阿里巴巴集團
#阿里雲智慧
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