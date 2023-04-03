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無事可做 中國康希諾COVID-19疫苗廠停工半年

2023/4/3 19:31
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（中央社台北3日電）中國COVID-19疫苗主要生產商之一的康希諾生物，日前傳出其疫苗子公司上藥康希諾4日起將停產半年，員工人心惶惶。據報導，員工已證實此事，並指去年底以來「就沒有正兒八經的活幹了，一直這樣耗著」。

每日經濟新聞報導，中國網路近日熱傳一份由上海上藥康希諾生物製藥有限公司發布的文件，內容指其新冠（COVID-19）疫苗生產基地「因外部市場環境變化，決定從4月4日開始暫停產線生產，期限約180天」。

上藥康希諾是由康希諾生物、上海醫藥及上海生物醫藥產業股權投資基金在2021年因應疫情合資成立，以生產COVID-19疫苗。其中康希諾持股49.8%，上海醫藥持股48.9%。

根據報導，上藥康希諾員工已確認這項通知屬實，並指公司今天召開會議，宣布要停產6個月。停產期間依上海市「標準」（最低工資）對員工發放薪資。至於後續的勞動合約到期賠償方案，公司高層主管還在商討中。

這名康希諾員工並表示，明天4日「應該就沒有多少人來上班了」。但目前康希諾已經「基本處於停產狀態」，只是維持基本運營。

這名員工還透露，上藥康希諾停產的跡象，從去年底至今年初就已經浮現。「去年底最晚到今年初，就沒有正兒八經的活幹了，就一直這樣耗著，最多也就做點中試（商品投產前測試）啥的」。

另有一名上藥康希諾員工透露，他所在的部門原本應該有80名左右員工，但目前上班人數僅剩下10人左右。

新京報則以股票投資人身分致電康希諾查詢停產事宜。一名康希諾職員則回應，停產措施是康希諾基於「目前新冠疫苗需求和市場環境」，所進行的一些「優化運營決策」。

根據資料，上藥康希諾先前生產康希諾生物出品的COVID-19疫苗「克威莎」，屬腺病毒載體疫苗。（編輯：邱國強）1120403

#康希諾
#中國
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