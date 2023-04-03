林青霞獲頒港大名譽博士學位

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（中央社記者張謙香港3日電）藝人林青霞今天獲得香港大學頒授名譽博士學位，同時獲頒名譽博士學位者還有諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱棣文等人。

頒獎禮傍晚在港大陸佑堂舉行，由港大副校監李國寶主持，共有7人獲頒名譽博士學位，除林青霞、楊振寧、朱棣文外，還有環境系統研究所（Esri）創辦人Jack Dangermond、美國史丹福大學前校長John Hennessy、臨床醫學家和科學家Carol Black、恆基兆業地產有限公司副主席林高演。

傍晚5時30分，典禮在林青霞等人走進頒獎大堂後隨即開始，林青霞是最後一位領獎者。

在李國寶向林青霞頒授名譽博士學位前，大會以英文宣讀了林青霞的個人資料，讚揚她是華語電影的傳奇人物，整整半個世紀裡，電影上的她一直是華語世界家喻戶曉的偶像。

港大方面指出，近年林青霞開啟了她傳奇人生的第二樂章，完美轉身，以文字為媒介，一舉成為一名風格獨特的散文作家。

林青霞獲頒名譽博士學位後，滿臉笑容，自行戴上博士帽，轉身向台下嘉賓鞠躬，台下嘉賓報以熱烈掌聲，並大聲喝采。

另外，楊振寧沒有出席頒獎禮，由他人代為領受，但他以錄影短片發表談話，期待港大可以繼續為香港、中國及亞洲培養人才。（編輯：邱國強）1120403