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中國疫苗廠康希諾傳停工 資方坦承確有其事

2023/4/4 13:09
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（中央社台北4日電）中國COVID-19疫苗主要生產商之一的康希諾生物，日前盛傳子公司上藥康希諾即日起停產半年，員工人心惶惶。資方今天出面說明傳聞屬實，並說這是基於疫苗需求而拍板的優化營運決策。

中國媒體澎湃新聞報導，康希諾生物回應各方詢問指出：「這是基於新冠疫苗需求情況，公司做出的優化運營的決策。」

被問及未來疫苗是否會恢復生產，資方回復，基於疫苗的需求，公司將根據整體情況動態調整營運，至於該如何保障員工權益，資方並未具體說明，僅表示將依據自身情況制定管理決策。

每日經濟新聞報導3日報導，上藥康希諾員工早已被告知停產6個月，期間依上海市「標準」（最低工資）發薪。

員工透露，大概4日起「應該就沒有多少人來上班了」，目前康希諾已經「基本處於停產狀態」，只是維持基本運營。

員工還說，上藥康希諾停產的跡象，從去年底至今年初就已經浮現。「去年底最晚到今年初，就沒有正兒八經的活幹了，就一直這樣耗著，最多也就做點中試（商品投產前測試）啥的」。

另有員工指出，他所在的部門原本應該有80人，但目前上班人數僅剩約10人。

根據資料，上藥康希諾先前生產康希諾生物出品的COVID-19疫苗「克威莎」，屬腺病毒載體疫苗。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120404

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