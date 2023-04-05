廣交會15日登場 中國官員：外貿形勢嚴峻複雜

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（中央社台北5日電）第133屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於15日至5月5日在廣州登場。廣交會有中國外貿進出口「晴雨表」之稱，商務部官員在記者會中坦言，今年的外貿形勢嚴峻複雜。

綜合證券時報等陸媒報導，中國對外貿易中心主任儲士家昨天在北京舉行的記者會表示，本屆廣交會是COVID-19疫情實施「乙類乙管」政策後，首次全面恢復線下舉辦，預計有220多個國家和地區的採購商線上線下參與。

據表示，本屆廣交會新參展的企業達9000多家，涉及家電、電子、車輛、機械、日用消費品、醫藥、醫療保健等。初步統計，線上線下舉辦的新品首發活動有300多場，涉及工業製造、電子家電、建材家裝、五金工具、家居消費、時尚生活、健康休閒等。

不過，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在會中表示，今年的外貿形勢嚴峻複雜。從已回收的廣交會1.5萬家企業問卷調查顯示，訂單下降、需求不足是遇到的主要困難，「前兩個月，大家也看到海關總署公布的中國外貿數字，也是呈下降的趨勢」。

王受文並舉世界貿易組織（WTO）3月初發布的數據表示，國際貿易晴雨表指數比上次公布下降了4個百分點、只有92.2%，反映國際需求的不暢通。

據中國海關總署數據，按美元計價，今年前2個月中國進出口總值8957.2億美元，年減8.3%。其中，出口5063億美元，下降6.8%；進口3894.2億美元，降低10.2%。

數據顯示，中國對東協進出口增長，對歐盟、美國、日本等下降。對美國的出口下降了21.8%，從美國的進口降低了5%。對歐盟的出口下跌了12.2%，進口則下降5.5%。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120405