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9萬人去年以人才名義來港 主要來自大陸

2024/1/24 16:24
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（中央社記者張謙香港24日電）香港官員今天公布，去年有9萬人透過各種吸納人才計畫獲准來港居留；相關官員沒有具體說明這些人來自那裡，但相信絕大部分來自中國大陸。

勞工及福利局局長孫玉菡今天在立法會會議上接受質詢時表示，去年有6萬5000人透過「高端人才通行證計畫」申請來港，當中5萬1000人獲批，其中3萬6000人已來港。

他說，加上經其他人才入境計畫獲批的申請，去年約有9萬名人才抵港，超出了政府訂立每年至少輸入3萬5000名人才的目標。

2019年香港爆發「反送中」運動後，大批港人移民海外，當中不少是專業人士，比如醫生、律師、會計師和教師等。為了彌補人才流失，港府於2022年底最新推出高才通計畫。

依這項計畫申請來港的人，必須符合某些資格，包括來港前的全年收入達到港幣250萬元（新台幣1000萬元）或以上，以及獲得指定大學的學位和擁有一定的工作經驗。

除了高才通計畫，港府也針對特定人士推出不同的人才入境措施，包括「輸入內地人才計畫」、「科技人才入境計畫」、「非本地畢業生留港或回港就業計畫」等。

去年底，孫玉菡曾公布各項吸引人才計畫的申請宗數，以地區劃分，高才通獲批宗數中，來自大陸的占94.5%；優才計畫獲批宗數中，來自大陸的更高達98.5%；在本地畢業生留港或回港就業計畫中，大陸人士也占94.4%。

從上述數字看，大陸已成為彌補本地流失人才和人口的主要來源。（編輯：呂佳蓉）1130124

#大陸
#香港
#孫玉菡
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