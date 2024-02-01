債務風險下 中國繼續安排一定規模地方專項債券

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（中央社台北1日電）為防範中國地方債務風險，官方日前要求12個重點省市限制新建政府投資項目，引發外界關注。中國財政部官員今天說，為擴大有效益投資，2024年仍將繼續安排一定規模的地方政府專項債券，適當增加中央預算內投資規模。

綜合財新網及中新網報導，中國財政部副部長王東偉1日在國新辦舉行的2023年全國財政收支情況發布會上，作出上述表示。

王東偉說，去年底的中央經濟工作會議作出明確部署，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，積極的財政政策要「適度加力、提質增效」。

所謂適度加力，他說主要是4點：一是保持適當的支出強度，釋放積極的信號；二是合理安排政府投資規模，發揮好政府投資的帶動放大效應；三是加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉支出）底線；四是優化調整稅費政策，提高政策的精準性、針對性、有效性。

所謂提質增效，他表示，就是要在落實過緊日子要求、優化財政支出結構、強化績效管理、嚴肅財經紀律、增強財政可持續性、強化政策協同這6個方面下功夫，要把錢用在刀刃上、關鍵處，同樣的錢花出更大成效，實現更高效益。

中國經濟低迷，解方之一是由政府帶動甚至加大投資，但長期以來，多個基建項目效益不彰，反拖累地方政府債務，形成投資浪費。

經濟觀察報等陸媒報導，中國國務院日前發布「重點省分分類加強政府投資項目管理辦法（試行）」，天津市、內蒙古自治區、遼寧省、吉林省、黑龍江省、廣西壯族自治區、重慶市、貴州省、雲南省、甘肅省、青海省和寧夏回族自治區等12個重點省分被要求加強對政府投資項目的管理。

從2024年1月1日起，這12個省分原則上不得在新基建等領域新建（含改擴建和購置）政府投資項目（含地方各級政府投資項目）。

有專家表示，地方政府債務風險的形成與地方政府承擔過多的經濟建設職能、超出自身財政能力有很大關係。限制地方政府的投資行為，實際上是從根本上解決債務問題的一種措施。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130201