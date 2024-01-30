不堪監管騷擾 江蘇民企懸賞百萬徵官員違法線索

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（中央社台北30日電）中共強調今年要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大之際，江蘇一家民企近日公開懸賞人民幣100萬元（約新台幣440萬元）徵集一名市場監管官員的違法線索，指控他不斷濫權騷擾。

江蘇遠通波紋管有限公司近日罕見公開反擊福建福州市長樂區市場監督管理局綜合執法大隊長陳曦，因為該公司得標當地一個工程案，遭競爭對手投訴，陳曦對該公司調查逾50次。

這家民企15日開通微博帳號，連續發文實名舉報陳曦違法濫權，27日更發布「100萬懸賞公告」。

綜合澎湃新聞、新京報等陸媒報導，懸賞公告稱，由於陳曦在辦理江蘇宏鑫旋轉補償器科技有限公司投訴該公司專利侵權糾紛以及產品品質不合格案件中，在明知產品不存在品質問題，同時也完全符合採購方合約約定的情況下，「仍然無休止、無底線地瞎折騰，濫用職權發出二十多份函件騷擾與我司產品沾邊的單位，並對業主方、施工方、監理方等單位展開超過五十次的調查，徇私舞弊將我司的商業秘密洩露給競爭對手宏鑫公司。」

江蘇遠通波紋管公司表明，向社會公開徵集陳曦在擔任公職期間的濫用職權、徇私舞弊、貪污受賄等違法犯罪線索。若提供的線索經公司轉交給權威部門查證屬實，並導致陳曦被司法機關追究刑事責任的，將給予100萬元的經濟資助。若該線索導致陳曦被降級降職、開除公職等處分的，也將給予不少於5萬元的經濟資助。

江蘇遠通波紋管公司相關負責人29日證實，網上的懸賞公告的確是他們公司發的，「相關情況公告上已經寫得很詳實了」。

公開資料顯示，被舉報的陳曦，曾因成績突出獲得表揚。

2023年，福建省智慧財產權局、福建省高級法院、福建省檢察院、福建省公安廳聯合印發「關於表揚2023年全省智慧財產權保護工作成績突出集體和個人的通報」，陳曦作為「成績突出個人」位列其中。

長樂區紀委監委工作人員29日回應稱，針對該事件，已根據程序正在辦理中。

長樂市監局今天發布通告稱，關於江蘇某公司被投訴舉報涉嫌專利侵權糾紛及產品品質問題等事宜，是「兩家企業市場競爭行為所致」，目前正在依法依規審理調查。

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通告稱，希望各方保持冷靜理性，企業可透過合理管道反映訴求，依法依規處理市場糾紛，共同營造良好的營商環境。

中共去年12月召開中央經濟工作會議，部署2024年經濟工作。會議強調要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大；要完善公平競爭制度，反對地方保護和行政壟斷，為民營企業開闢更多空間；各級領導幹部要為民營企業解難題、辦實事。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130130