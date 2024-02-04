「凡爾賽宮與紫禁城」中法聯展 4月北京展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北4日電）北京故宮博物院、法國凡爾賽宮合作舉辦「凡爾賽宮與紫禁城：17、18世紀的中法交往」展覽，以紫禁城與凡爾賽宮17世紀中後期至18世紀文化交流為主題，於4月1日北京開幕。

中新社日前報導指出，「凡爾賽宮與紫禁城：17、18世紀的中法交往」展覽於4月1日至6月30日在北京故宮博物院展出，展覽將展出凡爾賽宮、北京故宮博物院所收藏文物，凡爾賽宮所收藏多件中國瓷器也將在展覽中亮相。

第一財經日前報導提到，2024年是中法建交60週年，雙方倡議中法文化旅遊年， 「凡爾賽宮與紫禁城：17、18世紀的中法交往」展覽即將還原中法百年間文化藝術交流情況。

中國文化和旅遊部國際交流與合作局一級巡視員鄭浩表示，這場展覽將以紫禁城、凡爾賽宮17世紀中後期至18世紀文化交流為主題，即將展出科學儀器、鐘錶、琺瑯、瓷器、繪畫、書籍等中法博物館收藏精品文物180多件。

北京故宮博物院長王旭東指出，中法在旅遊領域合作基礎良好，互為重要旅遊客源國和目的地，巴黎是直飛中國航線最多的歐洲城市之一，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，年雙向旅遊交往規模近300萬人次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北京故宮博物院研究館員郭福祥於中新社1月28日報導提到，北京故宮博物院現收藏一支路易十四贈給康熙皇帝的銅鍍金殼懷錶，錶殼浮雕人像是路易十四，內部雕刻了中國龍。

他說明，路易十四將刻有自己形象的懷錶送給康熙，一方面，可以感受到路易十四想與中國皇帝結交的殷切心情，另一方面，也傳達出法國宮廷對於中國的理解，這是路易十四形象傳播至東方的具體實踐，見證了17、18世紀中法宮廷交往、文化交流。（編輯：周慧盈）1130204