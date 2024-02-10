中國「支教」行善 變質為旅遊鍍金混資歷

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（中央社台北10日電）今年寒假，來自北京的高中生趙趙收拾了行囊遠赴廣西參加「支教」志工服務。這名有意到英國讀書的少年說，師長告訴他，支教經歷有助未來申請學校，因此「那就去吧，就當玩了」。

「支教」是指支援落後地區中小學教育。微信公眾號「顯微故事」引述大學時代也曾到廣西南寧支教的佳琦說，當年和同學從武漢坐了20多個小時火車到南寧，再輾轉搭乘大巴、中巴才到了學校所在農村，足足花了兩天時間。

佳琦回憶，「吃住都在學校。學校有宿舍，也可以做飯，但是條件很簡陋。就是幾根鐵條焊起來，上面再放塊木板」。

雖然條件艱苦，但佳琦說那段時間過得很充實，「一部分人在學校教課，主要是傳授一些課外知識，對文化課涉及不多；另外一塊是走訪困難學生家裡，記錄家庭情況，回到武漢之後組織募捐一對一幫扶。幫助孩子們解決實際困難，才是我們的主要工作」。

曾幾何時，當年讓許多熱血學生投入的支教服務已經變質。

以趙趙來說，他參加的寒假廣西支教項目地點在著名風景區桂林陽朔，「亮點」包括巖洞穿越、夜遊灕江等遊玩內容，時間8天，費用人民幣7800元（約新台幣3萬5000元），加上北京往返桂林機票，成本近1萬元。

趙趙在北京順義一間國際學校讀高二，為了申請到理想的英國學校，父母為他安排了各種可以加分的科研、競賽項目，而支教是其中耗時最短也最輕鬆的計畫。

趙趙表示，「老師說有這個志願服務經歷在申請的時候會容易些，那就去唄，就當玩了」。

微信公眾號「顯微故事」引述留學行業從業者陳聰表示，「支教項目」可提升留學申請者的背景，他與專門做青少年公益項目的組織合作，讓學生參與相關活動，拿到國際認可的志工服務證明，「如果候選人除了競賽和科研成績，還有一些志願服務背景的話，對於提高申請的成功率很有幫助」。

中國社群媒體不乏「支教旅遊團」的宣傳，今年1月出發的就有6天3950元的貴州侗寨志工項目以及12天1萬3000元的西雙版納少年支教冬令營等多個項目。

支教變質為旅遊與學歷鍍金，不少中國網友對於支教淪為利益鏈感到難過。

有網友批評，短期支教「真是褻瀆了曾經一腔熱血跑到貴州織金支教的我們」；還有人建議，支教旅遊團存在商業化傾向，但真正需要支教的貧困山區項目，往往招不到人，官方需要加強對支教的教育和規範。（編輯：周慧盈/邱國強）1130210