蔡總統：從未停下腳步尋求兩岸對話的可能

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）總統蔡英文今天表示，在對等尊嚴的前提下，「我們從未停下腳步」，持續地尋求兩岸對話的可能。希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民福祉，共創區域和平繁榮。

蔡總統今天上午出席海基會主辦的「2024大陸台商春節活動」，這也是她內任最後一次出席台商春節活動。

蔡總統在致詞時指出，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手；她要特別感謝台商好朋友在過去8年來，面對全球經濟的變局，能與時俱進，和政府攜手合作，分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力。

蔡總統表示，在面對地緣政治的起伏，以及相關的經濟變數，台灣始終秉持著「不挑釁，不冒進」的立場，以沉著、穩定的態度，向國際社會證明台灣是可靠的合作夥伴。

蔡總統指出，她知道大家都很關心兩岸的發展，維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。

蔡總統表示，「我們一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界」。而台商朋友都是台灣走向世界，以及維持兩岸和平的重要夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。

蔡總統也提到，這5年多來，政府推動的「投資台灣三大方案」也為台灣迎來可觀的投資及資金回流。除了強化台灣的投資環境，政府也全方位拓展對外經貿關係。隨著「新南向政策」的推動，台灣對新南向國家的投資正在穩定成長中。台灣對新南向國家、歐洲、日本及美國的出口也連年大幅成長。

蔡總統進一步指出，去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署；台灣也和英國簽署提升貿易夥伴關係協定；另外，台灣和加拿大也共同完成「投資促進及保障協議」的談判。台灣正全面深化和各國在經貿上的連結。（編輯：陳鎧妤）1130216