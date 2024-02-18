湖南省委宣布 全省展開「解放思想大討論」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中共湖南省委日前宣布，在全省展開「解放思想大討論活動」，標榜要貫徹習近平思想及落實中共20大等精神，推動全省經濟社會高品質發展。這項活動已於2月上旬啟動，集中在縣處級以上單位展開，預定3月下旬基本結束。

在中國各界，「解放思想」一詞常能聯想到的，是中共第二代領導人鄧小平1978年12月提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」主張，這一主張隨即成為中共11屆三中全會的主旋律，進而成為「改革開放」的核心理念。

至於現任中共總書記習近平，根據公開資料，他在2018及2023年也曾數度在巡視地方時，提及「解放思想」的重要。而在湖南之前，時任江蘇省委書記婁勤儉曾於2018年4月向全省宣布展開「解放思想大討論」，但此後便未有其他相關訊息。

湖南省委機關報湖南日報今天報導，這項題為「中共湖南省委關于在全省開展解放思想大討論活動的通知」首先指出，為深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，全面貫徹落實中共20大和20屆二中全會等精神及相關部署，推動全省經濟社會高品質發展，因而決定在全省展開這項「解放思想大討論活動」。

通知指出，湖南改革開放40多年的發展歷程表明，「什麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；什麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢」。

這項通知提到，當前湖南肩負著中共中央賦予的「打造國家重要先進製造業高地」、「內陸地區改革開放高地」等使命，「比歷史上任何時期都需要解放思想、敢闖敢試、大膽創新，比歷史上任何時期都需要以思想破冰引領改革突圍」。

通知說，要透過開展「大討論活動」，「找準湖南在全國發展大局中的位置」，堅持「解放思想、敢闖敢試、大膽創新」，進一步引領湖南發展「動能之變、結構之變」，闖出「高質量發展新路子」。

這項通知提到，這項「解放思想大討論活動」著重從6方面展開討論：必須堅定不移「沿著黨中央和習近平總書記指引的方向前進」；必須堅定不移「落實高質量發展這一首要任務」；必須堅定不移「踐行以人民為中心的發展思想」；必須堅定不移「守好安全發展底線」；必須堅定不移「凝聚起團結奮鬥的磅礴力量」；必須堅定不移「加強幹部能力素質和作風建設」。

通知指出，透過深入學習討論，可從思想深處解決好「發展信心不足、使命意識不強、擔當精神不夠」等問題，解決好「政績為誰而樹、樹什麼樣的政績、靠什麼樹政績」的問題，根本扭轉「簡單以GDP增長論英雄」的速度情結等問題，大力營造「『尊重改革、鼓勵探索、寬容失誤』的社會氛圍」。

通知並宣布，為執行這項討論，湖南省委特別在宣傳部設立「解放思想大討論活動辦公室」，負責組織和指導全省活動。且根據不同地區、不同單位、不同行業的情況和特點，採取切合實際的方式方法，「有的放矢」開展工作，防止「大而化之、上下一般粗」。

此外，全省各級、各類新聞媒體要推出並辦好專欄、專版、專題，全面深入開展宣傳這項大討論，形成「強大聲勢」。並要堅決杜絕形式主義，對組織不力、應付了事、做表面文章的按規定追責問責。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130218