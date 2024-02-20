M503航路爭議 民航局：持續嚴密監控

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中國大陸1日起，片面取消M503北向南偏西飛航，及銜接航路由西往東飛。交通部民航局曾抗議影響飛安，民航局長何淑萍今天表示，航管單位持續高度嚴密監控，仍盼兩岸溝通。

民航局今天舉行媒體春酒，針對M503航路引發的爭議，何淑萍接受媒體聯訪表示，中國大陸片面宣布2月1日起，M503航路北向南取消向西偏移6浬，並啟用銜接路W122、W123由西向東飛航，因雙方在不同飛航情報區，在未經協調下，天候不好時，航機萬一有緊急狀況，對第一線的飛管制人員有很大困擾，有飛安風險。

何淑萍說，飛安不容許有一絲差錯，目前請第一線管制員持續高度嚴密監控，之前有經由民航小兩會管道表達抗議，希望仍能循兩個飛航情報區溝通交流機制，盡快恢復協商。

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民航局先前發布新聞稿，依國際民航組織（ICAO）劃設新航路的規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。台灣因飛安疑慮曾要求中國與台灣就M503航路溝通，104年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

因M503航路距台北飛航情報區邊界最近處僅4.2浬，W122航路緊鄰馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬；W123更貼近金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，民航局認為，在雙方空域間隔甚小下，尤須關注飛安問題。（編輯：李亨山）1130220