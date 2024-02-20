俄烏戰爭風險 中國要求銀行緊縮涉俄業務

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（中央社記者張淑伶上海20日電）俄烏戰爭將滿兩年，目前仍在持續中，中國的外貿企業跨境支付已受到影響。自今年2月開始，中國的商業銀行緊縮了涉俄匯款的接收審核，不少外貿商無法正常收款。

第一財經報導，工商銀行蘇州當地國際業務部門工作人員表示，今年2月以來，涉俄匯款接收審核更加嚴格，當前能否正常接收，關鍵要看交易貨物和最終收貨方，要進行嚴格盡職調查。且境外盡調需要較長時間，還無法保證最終結果，「因為政策可能會變」。

此外，某家國有大型銀行肇慶分行一名工作人員表示，該行在春節前已經緊急通知外貿客戶，不再做涉及俄羅斯的外貿款項處理業務。「因為（大部分款項）進不來」。

農業銀行常州一名工作人員表示：「因為很多款項當地匯不出來，收不收得到前提是看對方能不能匯出，（俄羅斯）很多銀行受到制裁影響」；浦發銀行杭州分行一名工作人員也表示，涉俄匯款目前基本收不到，「即使匯入也要報總行審批，最終接收的可能性比較低」。

有銀行工作人員指出，之前因為風險問題，涉俄羅斯外貿業務基本轉為人民幣結算，目前最新通知是包括人民幣在內暫時都不能入帳。

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第一財經引述外貿商說，在作為中間行的國有大行普遍緊縮涉俄業務後，先前還能收款的浙江稠州銀行也逐漸「關閉通道」。該行南京分行工作人員表示，由於監管部門要求，近期涉俄匯款接收的確有進一步緊縮。

報導指出，相關政策涉及銀行包括國有大行、股份行、地方中小銀行等。目前收到相關通知或已經受到影響的外貿商分布在江蘇、湖南、上海、北京等多個地方。（編輯：邱國強）1130220