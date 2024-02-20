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龍年開市 中國證券會主席帶隊到券商調研

2024/2/20 17:03
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（中央社台北20日電）中國媒體報導，中國證監會主席吳清昨天在陸股龍年開市首日，帶隊前往位在北京市金融街的銀河證券營業部調研，並與10餘名投資人代表座談。報導並提到，吳清與代表們「談了不短的時間」。

根據報導，除了調研，與吳清座談的投資人代表都是銀河證券金融街營業部的客戶。但報導並沒有提到，這10餘名投資人代表的日常交易金額多寡。

北京市金融街位在西城區，屬市中心區，鄰近中國人民銀行及中國證監會等金融主管機關，也是中國金融及投資機構總部雲集之處，有「北京華爾街」之稱。而證監會與銀河證券金融街營業部之間的步行距離，不到500公尺。

根據資料，銀河證券金融街營業部在1994年5月開業，是北京的老牌證券營業部，先前曾隸屬其它中國券商，後被銀河證券併購。

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在陸股持續崩跌下，曾任上海市常務副市長、有「券商殺手」之稱的吳清，在2月7日接任中國證監會主席，取代前任的易會滿，此後證監會即動作頻頻。

中國農曆春節長假結束，證監會18至19日就接連召開10場座談會，吳清本人並親自主持其中2場，而參加座談會的對象除了專家學者、上市及擬上市公司、券商、投信、會計師及律師事務所、外資代表外，還罕見地包括了中小額投資人。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130220

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